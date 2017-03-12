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«Интер» разгромил «Аталанту» со счетом 7:1, Банега и Икарди оформили хет-трики

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Миланский «Интер» одержал уверенную победу над «Аталантой» в матче 28-го тура чемпионата Италии. 

Мауро Икарди оформил хет-трик уже к 26-й минуте, а затем три мяча забил и Эвер Банега.

«Интер» занимает четвертую строчку в турнирной таблице серии А, «Аталанта» идет на шестом месте.

18 марта миланский клуб на своем поле сыграет с «Торино» в 29-м туре. 

Матч

Интер - Аталанта - 7:1 (5:1)

Голы

Икарди 17 (1:0). Икарди 23 (2:0 - пен.). Икарди 26 (3:0). Банега 31 (4:0). Банега 34 (5:0). Фройлер 42 (5:1). Гальярдини 52 (6:1). Банега 68 (7:1).

Состав

Интер: Ханданович, Миранда, Ансальди, Д'Амброзио, Банега (Мариу, 70), Кондогбиа, Гальярдини, Медель, Кандрева, Перишич (Эдер, 82), Икарди (Паласио, 76)

Аталанта: Бериша, Конти, Кальдара, Зуканович, Толой, Фройлер, Кесси (Бастони, 61), Куртич, Петанья, Спинацолла (Д'Алессандро, 70), Гомес (Мунье, 60)

Предупреждения:

Икарди, 28; Ансальди, 61; Гальярдини, 76 - Толой, 15; Бериша, 23; Зуканович, 25; Куртич, 71

Судья:

Массимилиано Иррати (Италия)

Место и дата

12 марта 17:00, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция


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