«Интер» разгромил «Аталанту» со счетом 7:1, Банега и Икарди оформили хет-трики

Миланский «Интер» одержал уверенную победу над «Аталантой» в матче 28-го тура чемпионата Италии.

Мауро Икарди оформил хет-трик уже к 26-й минуте, а затем три мяча забил и Эвер Банега.

«Интер» занимает четвертую строчку в турнирной таблице серии А, «Аталанта» идет на шестом месте.

18 марта миланский клуб на своем поле сыграет с «Торино» в 29-м туре.