Дмитрий Васильев: Наши очень плохо стреляли

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел предварительные итоги 8-го этапа Кубка мира по биатлону, который завершается в Контиолахти.

- Почему так неудачно сложился 8-й этап Кубка мира для российских биатлонистов?

- У россиян возникли проблемы со стрельбой, стрельба нас и подкосила. Когда Шипулин в спринте три штрафных круга получает, это недопустимо. Остальные тоже очень плохо стреляли. И непонятно, в чем там дело? Стрельба может быть чуть лучше или чуть хуже, но не должна быть провальной. А в Контиолахти она у нашей сборной именно провальная.

И это главная причина. Потому что ход был хороший. Тут претензии ребятам предъявить сложно. А вот со стрельбой надо разбираться.