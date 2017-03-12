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Дмитрий Васильев: Есть вопросы к тренерам женской сборной – невозможно так плохо выступать!

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел предварительные итоги 8-го этапа Кубка мира по биатлону, который завершается в Контиолахти.  

- Предолимпийский сезон получился не самым удачным. На Олимпиаде надежды только на Шипулина и мужскую эстафету. Есть у вас в связи с этим вопросы к тренерскому штабу?
- Вопросы есть к тренерам женской сборной. Ну невозможно так плохо выступать! Значит, были допущены серьезные ошибки при подготовке к сезону, если девушки и не бегут, и не стреляют. К штабу мужской команды вопросов почти нет. Ребята бегут, надо лишь стрельбу поправить.

А насчет того, на что рассчитывать на Олимпиаде, давайте не будем торопиться в прогнозах. Впереди половина следующего сезона, может много чего произойти.

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