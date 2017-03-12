Дацюка впервые в карьере удалили до конца матча
Форвард СКА Павел Дацюк получил штраф 5+20 за неправильную атаку нападающего московского «Динамо» Алексея Цветкова в проходящем в эти минуты третьем матче второго раунда Кубка Гагарина и впервые в карьере оказался удален до конца игры.
Ранее Дацюк, отыгравший много сезонов, никогда не получал более пяти минут штрафа.
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Динамо - СКА - 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Голы:
Рылов (Кокарев, Горовиков), 3:35 (1:0). Коскиранта (Плотников), 9:43 (1:1). Кутейкин 34:17 (2:1). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 41:14 (2:2 - бол.). Дадонов (Белов, Гусев), 42:49 (2:3 - бол.). Ковальчук (Яковлев), 58:27 (2:4 - п.в.).
Место и дата
12 марта 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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