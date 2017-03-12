Дацюка впервые в карьере удалили до конца матча

Форвард СКА Павел Дацюк получил штраф 5+20 за неправильную атаку нападающего московского «Динамо» Алексея Цветкова в проходящем в эти минуты третьем матче второго раунда Кубка Гагарина и впервые в карьере оказался удален до конца игры.

Ранее Дацюк, отыгравший много сезонов, никогда не получал более пяти минут штрафа.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.