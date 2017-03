Шекспир утвержден в качестве главного тренера «Лестера»

Крэйг Шекспир официально назначен главным тренером «Лестера» до конца текущего сезона.

Напомним, ранее Шекспир был ассистентом Клаудио Раньери, который привел команду к победе в чемпионате Англии-2015/16.

После отставки итальянского специалиста он был назначен исполняющим обязанности главного тренера «лис».

He's got a 100% record as Leicester City boss!



Craig Shakespeare has now got the job until the end of the season.



https://t.co/tL3UWAeV0k pic.twitter.com/f0eGSxEDKc