Шекспир утвержден в качестве главного тренера «Лестера»
Крэйг Шекспир официально назначен главным тренером «Лестера» до конца текущего сезона.
Напомним, ранее Шекспир был ассистентом Клаудио Раньери, который привел команду к победе в чемпионате Англии-2015/16.
После отставки итальянского специалиста он был назначен исполняющим обязанности главного тренера «лис».
He's got a 100% record as Leicester City boss!— BBC Sport (@BBCSport) 12 марта 2017 г.
Craig Shakespeare has now got the job until the end of the season.
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Под руководством Крэйга «Лестер» одержал две победы - над «Ливерпулем» и «Халл Сити» (обе - со счетом 3:1).
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