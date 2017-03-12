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Шекспир утвержден в качестве главного тренера «Лестера»

Источник:  BBCКомментарии

Крэйг Шекспир официально назначен главным тренером «Лестера» до конца текущего сезона. 

Напомним, ранее Шекспир был ассистентом Клаудио Раньери, который привел команду к победе в чемпионате Англии-2015/16.

После отставки итальянского специалиста он был назначен исполняющим обязанности главного тренера «лис». 

Под руководством Крэйга «Лестер» одержал две победы - над «Ливерпулем» и «Халл Сити» (обе - со счетом 3:1).



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