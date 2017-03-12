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Доменико Кришито: После победы над «Спартаком» судейские решения стали приниматься не в пользу «Зенита»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1).

– Поражения – это всегда неприятно, но этот матч запомнится ошибками арбитра и двумя отмененными голами. Когда пропускаешь в начале встречи, начинается другая игра. Конечно, в исходе сегодняшнего матча есть и наша вина, но ее должен разделить и судья.

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– Что произошло в эпизоде с незасчитанным голом Нету?
– Я был уверен, что это чистый гол, но принято иное решение. В любом случае, мы должны сконцентрироваться на следующем матче и одержать победу над «Арсеналом». 

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– Чемпионская гонка сильно осложнится?
– Конечно, поскольку мы все еще позади. Мы попытаемся догнать «Спартак». Хотим стать чемпионами, но сложно играть в каждом матче не только против соперника. После того матча, когда мы обыграли «Спартак» со счетом 4:2, судейские решения стали приниматься не в нашу пользу. В любом случае, мы сделаем все возможное, чтобы продолжить борьбу за чемпионство, – приводит слова Кришито официальный сайт «Зенита».

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Напомним, «Амкар» обыграл «Зенит» со счетом 1:0 благодаря голу Роланда Гиголаева на 33-й минуте. В первом тайме главный судья встречи Евгений Турбин из Москвы не засчитал два гола сине-бело-голубых. Сначала арбитры не увидели, что мяч после удара Хави Гарсии пересек линию ворот, а потом отменили гол Артема Дзюбы, так как пермяки неправильно разыграли свободный удар.

Подопечные Гаджи Гаджиева набрали 30 очков и вышли на пятое место в турнирной таблице РФПЛ. Петербургский клуб остался на третьей позиции, имея в активе 36 очков. 

18 марта «Амкар» сыграет в Томске против «Томи». «Зенит» на следующий день примет в Санкт-Петербурге тульский «Арсенал». 

Матч

Динамо - СКА - 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Голы:

Рылов (Кокарев, Горовиков), 3:35 (1:0). Коскиранта (Плотников), 9:43 (1:1). Кутейкин 34:17 (2:1). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 41:14 (2:2 - бол.). Дадонов (Белов, Гусев), 42:49 (2:3 - бол.). Ковальчук (Яковлев), 58:27 (2:4 - п.в.).

Место и дата

12 марта 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


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