Доменико Кришито: После победы над «Спартаком» судейские решения стали приниматься не в пользу «Зенита»
Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился
впечатлениями от матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1).
– Поражения – это всегда неприятно, но этот матч запомнится ошибками арбитра и двумя отмененными голами. Когда пропускаешь в начале встречи, начинается другая игра. Конечно, в исходе сегодняшнего матча есть и наша вина, но ее должен разделить и судья.
Арбитры не засчитали гол петербуржцев, хотя мяч пересек линию ворот (фото)
– Что произошло в эпизоде с незасчитанным голом Нету?
– Я был уверен, что это чистый гол, но принято иное решение. В любом случае, мы должны сконцентрироваться на следующем матче и одержать победу над «Арсеналом».
Свои отключили «Зенит» от чемпионской гонки, а у Луческу есть повод поскандалить
– Чемпионская гонка сильно осложнится?
– Конечно, поскольку мы все еще позади. Мы попытаемся догнать «Спартак». Хотим стать чемпионами, но сложно играть в каждом матче не только против соперника. После того матча, когда мы обыграли «Спартак» со счетом 4:2, судейские решения стали приниматься не в нашу пользу. В любом случае, мы сделаем все возможное, чтобы продолжить борьбу за чемпионство, – приводит слова Кришито официальный сайт «Зенита».
«Слепые судить не будут». Как арбитр Турбин уже бесил «Зенит», Гаджиева и других
Напомним,
«Амкар» обыграл «Зенит» со счетом 1:0 благодаря голу Роланда Гиголаева на 33-й
минуте. В первом тайме главный судья встречи Евгений Турбин из Москвы не
засчитал два гола сине-бело-голубых. Сначала арбитры не увидели, что мяч после
удара Хави Гарсии пересек линию ворот, а потом отменили гол Артема Дзюбы, так
как пермяки неправильно разыграли свободный удар.
Подопечные
Гаджи Гаджиева набрали 30 очков и вышли на пятое место в турнирной таблице
РФПЛ. Петербургский клуб остался на третьей позиции, имея в активе 36
очков.
18 марта «Амкар» сыграет в Томске против «Томи». «Зенит» на следующий день примет в Санкт-Петербурге тульский «Арсенал».
Матч
Динамо - СКА - 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Голы:
Рылов (Кокарев, Горовиков), 3:35 (1:0). Коскиранта (Плотников), 9:43 (1:1). Кутейкин 34:17 (2:1). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 41:14 (2:2 - бол.). Дадонов (Белов, Гусев), 42:49 (2:3 - бол.). Ковальчук (Яковлев), 58:27 (2:4 - п.в.).
Место и дата
12 марта 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция