Франция выиграла эстафету в Контиолахти, Германия – вторая, Россия – четвертая

Сборная Франции одержала победу в смешанной эстафете на предпоследнем этапе Кубка мира в Контиолахти.

Отметим, что в сегодняшней гонке не принимали участие Лаура Дальмайер, Мартен Фуркад и Антон Шипулин.

На первом этапе Татьяна Акимова уступила лидерам более минуты, но затем Ирина Старых, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев сумели вывести команду на четвертую позицию.

Французской сборной удалось сохранить перевес относительно немцев на последнем этапе. Третье место заняли украинские биатлонисты.

Ранее австрийцы Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер стали лучшими в супермиксте.



Эта гонка увенчала соревновательную программу этапа в Контиолахти. Последний этап Кубка мира состоится на следующей неделе в норвежском Холменколлене.

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира

Смешанная эстафета



1. Франция — 1:11.34,5 (0+9).

2. Германия +11,0 (0+10).

3. Украина +27,1 (0+6).

4. Россия +47,8 (0+10).

5. Норвегия +1.15,0 (3+8).

6. Чехия +1.22,4 (2+13).

7. Италия — +1.31,1 (1+12).

8. США +1.37,4 (1+9).

9. Словакия +1.51,1 (1+11).

10. Швеция +2.34,4 (2+9).





