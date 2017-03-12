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Франция выиграла эстафету в Контиолахти, Германия – вторая, Россия – четвертая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сборная Франции одержала победу в смешанной эстафете на предпоследнем этапе Кубка мира в Контиолахти. 

Отметим, что в сегодняшней гонке не принимали участие Лаура Дальмайер, Мартен Фуркад и Антон Шипулин. 

На первом этапе Татьяна Акимова уступила лидерам более минуты, но затем Ирина Старых, Матвей Елисеев и Евгений Гараничев сумели вывести команду на четвертую позицию.

Французской сборной удалось сохранить перевес относительно немцев на последнем этапе. Третье место заняли украинские биатлонисты.

Ранее австрийцы Симон Эдер и Лиза Тереза Хаузер стали лучшими в супермиксте

Эта гонка увенчала соревновательную программу этапа в Контиолахти. Последний этап Кубка мира состоится на следующей неделе в норвежском Холменколлене.

Контиолахти (Финляндия)

Кубок мира

Смешанная эстафета

1. Франция — 1:11.34,5 (0+9).
2. Германия +11,0 (0+10).
3. Украина +27,1 (0+6).
4. Россия +47,8 (0+10).
5. Норвегия +1.15,0 (3+8).
6. Чехия +1.22,4 (2+13).
7. Италия — +1.31,1 (1+12).
8. США +1.37,4 (1+9).
9. Словакия +1.51,1 (1+11).
10. Швеция +2.34,4 (2+9). 


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