«Зенит» обыграл УНИКС и одержал десятую победу подряд в Единой лиге ВТБ
В матче регулярного
чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» в гостях обыграл УНИКС со счетом 109:84 (27:17, 27:24, 25:28, 30:15).
Самым результативным
игроком встречи стали Сергей Карасев – на его счету 26 очков. В составе
казанского клуба больше всех очков (25) набрал Хоакин Колом.
После 19 матчей петербуржцы идут на втором месте, имея в активе 16 побед. Подопечные Евгения Пашутина, проведя на игру больше, занимают пятую строчку с одиннадцатью победами.
Следующий матч сине-бело-голубые проведут 18 марта дома против «ПАРМЫ», казанцы 27 числа примут саратовский «Автодор».
Матч
Место и дата
12 марта 18:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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