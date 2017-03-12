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Никита Симонян: Чемпионство? Футбол коварная игра

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вице-президент РФС Никита Симонян – о победе «Спартака» над «Анжи» (1:0). 

- Чемпионство? Не будем загадывать. Футбол коварная игра. Все скажет окончательный результат. 

- Смотрели «Зенит»? 
- Нет. 

- Там опять скандал с судьями. 
- С судейством всегда были проблемы. Не только у нас – во всем мире.

Матч

Спартак - Анжи - 1:0 (0:0)

Голы

Самедов 67 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Таски, Маурисио (Ещенко, 69), Комбаров, Кутепов, Промес, Самедов (Мельгарехо, 90), Попов (Ананидзе, 60), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш

Анжи: Юрченко, Жиров, Мусалов, Тетрашвили, Фибел, Кацаев (Асильдаров, 78), Брызгалов, Гулиев, Яковлев (Хубулов, 46), Прудников (Хадарцев, 62), Будковский

Предупреждения:

нет - Фибел, 3; Яковлев, 28; Хубулов, 47; Тетрашвили, 57

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

12 марта 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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