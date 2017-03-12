Никита Симонян: Чемпионство? Футбол коварная игра
Вице-президент РФС Никита Симонян – о победе «Спартака» над «Анжи» (1:0).
- Чемпионство? Не будем загадывать. Футбол коварная игра. Все скажет окончательный результат.
- Смотрели «Зенит»?
- Нет.
- Там опять скандал с судьями.
- С судейством всегда были проблемы. Не только у нас – во всем мире.
Матч
Голы
Самедов 67 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Таски, Маурисио (Ещенко, 69), Комбаров, Кутепов, Промес, Самедов (Мельгарехо, 90), Попов (Ананидзе, 60), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш
Анжи: Юрченко, Жиров, Мусалов, Тетрашвили, Фибел, Кацаев (Асильдаров, 78), Брызгалов, Гулиев, Яковлев (Хубулов, 46), Прудников (Хадарцев, 62), Будковский
Предупреждения:
нет - Фибел, 3; Яковлев, 28; Хубулов, 47; Тетрашвили, 57
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
12 марта 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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