Виталий Мутко: Недовольство Дзюбы? Игра идет 90 минут
Президент РФС Виталий Мутко – после игры «Спартак» - «Анжи» поговорил с журналистами.
- Рано говорить о том, что чемпион известен, - говорит Мутко. – Впереди 11 туров, все может быть. Вы же видите, как каждая команда упирается. Заходил после игры в раздевалку «Анжи», пообщался с тренером. Я так понимаю, команда, по сути, заново собралась зимой – на последнем сборе. Но в первом тайме «Анжи» смотрелся хорошо. Видна рука тренеры, его мысль. Все очень здорово выстроено.
- Что скажете о скандале в другом матче - Дзюба говорит, что судьи просто уничтожили «Зенит»?
- Игра идет 90 минут.
- Много претензий, что «Зенит» судят московские судьи.
- Мы поменяли ситуацию с судейским корпусом. Работаем с профессионалами, будет рейтинг судей. И тогда прописка уйдет на второй план. Что касается апрельской игры «Спартак» - «Зенит», то мы подумаем, кто там будет судить.
Матч
Голы
Самедов 67 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Таски, Маурисио (Ещенко, 69), Комбаров, Кутепов, Промес, Самедов (Мельгарехо, 90), Попов (Ананидзе, 60), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш
Анжи: Юрченко, Жиров, Мусалов, Тетрашвили, Фибел, Кацаев (Асильдаров, 78), Брызгалов, Гулиев, Яковлев (Хубулов, 46), Прудников (Хадарцев, 62), Будковский
Предупреждения:
нет - Фибел, 3; Яковлев, 28; Хубулов, 47; Тетрашвили, 57
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
12 марта 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция