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Рой Джонс-младший: Джейкобс упадет в бою с Головкиным

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший полагает, что Геннадий Головкин в будущий уик-энд одержит победу в бою с Дэниэлом Джейкобсом.

- Думаю, у Джейкобса проблемы, ведь мы уже видели, как он падал. Падений Головкина мы пока не видели, и не думаю, что увидим на этот раз. У Джейкобса мощный удар, и, возможно, он будет самым сильным соперником в карьере Головкина. Но трудно не предсказать, что он упадет снова, - цитирует Джонса On The Ropes.

Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта в Нью-Йорке. На кону будут стоять три чемпионских пояса в среднем весе (WBA, WBC и IBF), принадлежащие Геннадию.


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