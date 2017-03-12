«Барселона» проиграла «Депортиво» на «Риасоре»
Футболисты «Депортиво» на своем поле переиграли «Барселону» в матче 27-го тура чемпионата Испании.
Таким образом, прервалась 19-матчевая беспроигрышная серия каталонцев в чемпионате Испании.
На 40-й минуте счет открыл Хоселу, сразу после перерыва Луис Суарес восстановил равновесие, а победный мяч забил Бергантиньос Алекс.
#DéporFCB: conta atrás! Dez minutos para o final! #DaleDÉ pic.twitter.com/DmZSVskmiC— RC Deportivo (@RCDeportivo) 12 марта 2017 г.
Команда Луиса Энрике по-прежнему лидирует в чемпионате Испании, опережая «Реал» на одно очко. Но у королевского клуба остаются два матча в запасе.
19 марта в 28-м туре «Барселона» на своем поле сыграет с «Валенсией». «Депортиво» в тот же день примет «Сельту».
Матч
Депортиво - Барселона - 2:1 (1:0)
Голы
Хоселу 40 (1:0). Суарес Л. 46 (1:1). Бергантиньос 74 (2:1).
Состав
Депортиво: Люкс, Аррибас, Наварро, Альбентоса, Хиль (Чолак, 62), Хуанфран (Лауре, 86), Фэйр, Бергантиньос, Борхес, Гама (Какута, 71), Хоселу
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Туран (Иньеста, 58), Гомеш (Ракитич, 58), Бускетс, Маскерано, Суарес Д. (Алькасер, 76), Роберто, Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
12 марта 18:15, Риасор, Онлайн-трансляция