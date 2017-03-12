«Барселона» проиграла «Депортиво» на «Риасоре»

Футболисты «Депортиво» на своем поле переиграли «Барселону» в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Таким образом, прервалась 19-матчевая беспроигрышная серия каталонцев в чемпионате Испании.

На 40-й минуте счет открыл Хоселу, сразу после перерыва Луис Суарес восстановил равновесие, а победный мяч забил Бергантиньос Алекс.

Команда Луиса Энрике по-прежнему лидирует в чемпионате Испании, опережая «Реал» на одно очко. Но у королевского клуба остаются два матча в запасе.

19 марта в 28-м туре «Барселона» на своем поле сыграет с «Валенсией». «Депортиво» в тот же день примет «Сельту».







