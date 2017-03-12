Олег Знарок: Удаления Дацюка, Дергачева и Кашпара? Ни в одном из них не было нарушений со штрафом до конца игры

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина против московского «Динамо» (4:2).

- Мы довольны победой. Что касается тех удалений, то ни в одном из них не было нарушений со штрафом до конца игры. У нас есть видео - мы смотрим такие ситуации. Херсли сыграл неплохо. Что касается Войнова, то, может быть, он появится в следующем матче, - приводит слова Знарка ТАСС.

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Напомним, в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА в Москве победил «Динамо» со счетом 4:2.

У гостей шайбы на счету Ярно Коскиранты, Вадима Шипачева, Евгения Дадонова и Ильи Ковальчука. В составе бело-голубых отличились Яков Рылов и Андрей Кутейкин, забросивший от красной линии третий раз в плей-офф и второй - в серии против СКА. В конце второго периода капитан армейцев Павел Дацюк был удален до конца игры, что произошло впервые в карьере 38-летнего нападающего. Таким же штрафом были наказаны Александр Дергачев и Лукаш Кашпар.

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После этой встречи счет в серии стал 2-1 в пользу команды Олега Знарка. Следующий матч состоится 14 марта в Москве, начало – в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.