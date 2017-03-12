«Динамо» обыграло «Луч-Энергию» и на семь очков оторвалось от «Тосно»
«Динамо» в Химках взяло верх над «Луч-Энергией» (2:0) в 26-м туре первенства ФНЛ.
Счет на 40-й минуте открыл нападающий москвичей Евгений Луценко. В уже компенсированное время второго тайма Кирилл Панченко с пенальти удвоил преимущество своей команды.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Бело-голубые с 58 очками упрочили лидерство в таблице первого дивизиона, на семь очков опережая «Тосно». Дальневосточники с 33 баллами - на десятой строчке.
В следующем туре «Динамо» 19 марта встретится в гостях со «Спартаком-2», а «Луч-Энергия» в тот же день сыграет на выезде с «Балтикой».
Матч
Луч-Энергия - Динамо - 0:2 (0:1)
Голы
Луценко 39 (0:1). Панченко 90 (0:2 - пен.).
Состав
Луч-Энергия: Гаврилов, Попов, Коломыц, Насадюк, Грицаенко, Пискунов, Килин (Минич, 84), Пономаренко, Машнев (Гриднев, 67), Столбовой (Михалёв, 72), Гордиенко (Носов, 61, , 61)
Динамо: Шунин, Темников, Белоруков, Козлов, Морозов, Хольмен, Зотов (Соснин, 90), Сапета, Катрич, Панченко (Кузьмин, 90), Луценко (Бечирай, 71)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
12 марта 19:00, Арена Химки, Текстовая трансляция