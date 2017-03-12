«Динамо» обыграло «Луч-Энергию» и на семь очков оторвалось от «Тосно»

«Динамо» в Химках взяло верх над «Луч-Энергией» (2:0) в 26-м туре первенства ФНЛ.

Счет на 40-й минуте открыл нападающий москвичей Евгений Луценко. В уже компенсированное время второго тайма Кирилл Панченко с пенальти удвоил преимущество своей команды.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.

Бело-голубые с 58 очками упрочили лидерство в таблице первого дивизиона, на семь очков опережая «Тосно». Дальневосточники с 33 баллами - на десятой строчке.

В следующем туре «Динамо» 19 марта встретится в гостях со «Спартаком-2», а «Луч-Энергия» в тот же день сыграет на выезде с «Балтикой».