Сергей Орешкин: Поражение от СКА? В таких играх все решают мелочи, нюансы

Главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина против СКА (2:4).

- В таких играх все решают мелочи, нюансы, - приводит слова Орешкина ТАСС.

Дацюк изгнан за грубость, СКА пропускает с центра поля. Фантастика! (видео)

Напомним, в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА в Москве победил «Динамо» со счетом 4:2.

У гостей шайбы на счету Ярно Коскиранты, Вадима Шипачева, Евгения Дадонова и Ильи Ковальчука. В составе бело-голубых отличились Яков Рылов и Андрей Кутейкин, забросивший от красной линии третий раз в плей-офф и второй - в серии против СКА. В конце второго периода капитан армейцев Павел Дацюк был удален до конца игры, что произошло впервые в карьере 38-летнего нападающего. Таким же штрафом были наказаны Александр Дергачев и Лукаш Кашпар.

Этот защитник делает невероятное! Три гола Кутейкина с центра площадки

После этой встречи счет в серии стал 2-1 в пользу команды Олега Знарка. Следующий матч состоится 14 марта в Москве, начало – в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.