Вадим Шипачев: Хорошо, что СКА реализовал численное преимущество
Нападающий СКА Вадим Шипачев поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина против московского «Динамо» (4:2).
- Приятно, что победили, - сообщает Вадим Шипачев, которому исполнилось 30 лет. – А кто у нас забил – без разницы. Момент с двойным большинством СКА не считаю ключевым. Там было много важных эпизодов. Ребята в меньшинстве здорово пластаются. Хорошо, что мы лишнего удачно разыгрывали.
- Не развился ли у Коскинена комплекс Кутейкина?
- Я думаю, нет. В чем тут секрет? Спросите у Микко и у Андрея.
- Как отреагируете на фразу, что арбитры много помогают СКА?
- Не знаю. Есть же судейский комитет. Наверное, там разбирают моменты. А мы выходим и играем.
- Вы раньше выступали в свой день рождения?
- Не припомню. Но сейчас все получилось хорошо, - приводит слова Шипачева корреспондент «Советского спорта».
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Напомним, в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА в Москве победил «Динамо» со счетом 4:2.
У гостей шайбы на счету Ярно Коскиранты, Вадима Шипачева, Евгения Дадонова и Ильи Ковальчука. В составе бело-голубых отличились Яков Рылов и Андрей Кутейкин, забросивший от красной линии третий раз в плей-офф и второй - в серии против СКА. В конце второго периода капитан армейцев Павел Дацюк был удален до конца игры, что произошло впервые в карьере 38-летнего нападающего. Таким же штрафом были наказаны Александр Дергачев и Лукаш Кашпар.
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После этой встречи счет в серии стал 2-1 в пользу команды Олега Знарка. Следующий матч состоится 14 марта в Москве, начало – в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.
Матч
Динамо - СКА - 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Голы:
Рылов (Кокарев, Горовиков), 3:35 (1:0). Коскиранта (Плотников), 9:43 (1:1). Кутейкин 34:17 (2:1). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 41:14 (2:2 - бол.). Дадонов (Белов, Гусев), 42:49 (2:3 - бол.). Ковальчук (Яковлев), 58:27 (2:4 - п.в.).
Место и дата
12 марта 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция