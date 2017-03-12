Вадим Шипачев: Хорошо, что СКА реализовал численное преимущество

Нападающий СКА Вадим Шипачев поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина против московского «Динамо» (4:2).

- Приятно, что победили, - сообщает Вадим Шипачев, которому исполнилось 30 лет. – А кто у нас забил – без разницы. Момент с двойным большинством СКА не считаю ключевым. Там было много важных эпизодов. Ребята в меньшинстве здорово пластаются. Хорошо, что мы лишнего удачно разыгрывали.

- Не развился ли у Коскинена комплекс Кутейкина?

- Я думаю, нет. В чем тут секрет? Спросите у Микко и у Андрея.

- Как отреагируете на фразу, что арбитры много помогают СКА?

- Не знаю. Есть же судейский комитет. Наверное, там разбирают моменты. А мы выходим и играем.

- Вы раньше выступали в свой день рождения?

- Не припомню. Но сейчас все получилось хорошо, - приводит слова Шипачева корреспондент «Советского спорта».

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Напомним, в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА в Москве победил «Динамо» со счетом 4:2.

У гостей шайбы на счету Ярно Коскиранты, Вадима Шипачева, Евгения Дадонова и Ильи Ковальчука. В составе бело-голубых отличились Яков Рылов и Андрей Кутейкин, забросивший от красной линии третий раз в плей-офф и второй - в серии против СКА. В конце второго периода капитан армейцев Павел Дацюк был удален до конца игры, что произошло впервые в карьере 38-летнего нападающего. Таким же штрафом были наказаны Александр Дергачев и Лукаш Кашпар.

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После этой встречи счет в серии стал 2-1 в пользу команды Олега Знарка. Следующий матч состоится 14 марта в Москве, начало – в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.