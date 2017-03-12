«Ростов» сыграл вничью с «Тереком»
«Ростов» дома разошелся миром с «Тереком» (0:0) в 19-м туре чемпионата России.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
«Терек» и «Ростов» набрали по 29 очков и занимают на данный момент соответственно шестое и седьмое места.
В следующем туре ростовчане 19 марта сыграют на выезде с «Крыльями Советов», а команда из Грозного в тот же день примет ЦСКА.
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Терентьев, Навас, Гацкан, Нобоа, Киреев (Бухаров, 72), Ерохин, Препелицэ (Калачёв, 72), Мевля, Азмун, Полоз
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Дьомбер, Семёнов, Оздоев (Лебеденко, 90), Мохаммади, Роши, Кузяев, Бериша (Пирис, 78), Балай (Мбенг, 88)
Предупреждения:
Навас, 15; Киреев, 28; Гацкан, 64 - Кузяев, 70
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
12 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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