«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Бернли»
Футболисты «Ливерпуля» переиграли «Бернли» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Англии.
Уже на 7-й минуте Эшли Барнс вывел гостей вперед. Под занавес первого тайма Вейналдум восстановил равновесие.
Победный мяч «Ливерпуля» после перерыва забил Эмре Джан.
Команда Юргена Клоппа по-прежнему занимает четвертую строчку турнирной таблицы премьер-лиги, «Бернли» идет на 12-м месте.
19 марта в 2-м туре «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Манчестер Сити».
Матч
Ливерпуль - Бёрнли - 2:1 (1:1)
Голы
Барнс 7 (0:1). Вейналдум 45 (1:1). Джан 61 (2:1).
Состав
Ливерпуль: Миньоле, Клаван, Клайн, Матип, Милнер, Джан, Мане, Коутиньо (Вудберн, 61), Вейналдум, Лаллана, Ориги (Лейва, 79)
Бёрнли: Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми, Бартон, Хендрик, Эрфилд (D. Agyei, 90), Бойд (Брэйди, 73), Грэй (Воукс, 80), Барнс
Предупреждения:
Джан, 63; Лаллана, 87 - Ми, 37; Хендрик, 58
Судья:
Крейг Поусон (Англия)
Место и дата
12 марта 19:00, Энфилд, Онлайн-трансляция