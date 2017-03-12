Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак1 : 0Анжи
Хоккей  Локомотив1 : 2ЦСКА
Футбол  Ростов0 : 0Терек
Хоккей  Динамо Москва2 : 4СКА
Биатлон  Смешанная эстафета
Футбол  Луч-Энергия0 : 2Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Бернли»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Ливерпуля» переиграли «Бернли» (2:1) в матче 28-го тура чемпионата Англии. 

Уже на 7-й минуте Эшли Барнс вывел гостей вперед. Под занавес первого тайма Вейналдум восстановил равновесие. 

Победный мяч «Ливерпуля» после перерыва забил Эмре Джан.

Команда Юргена Клоппа по-прежнему занимает четвертую строчку турнирной таблицы премьер-лиги, «Бернли» идет на 12-м месте.

19 марта в 2-м туре «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Манчестер Сити».

Матч

Ливерпуль - Бёрнли - 2:1 (1:1)

Голы

Барнс 7 (0:1). Вейналдум 45 (1:1). Джан 61 (2:1).

Состав

Ливерпуль: Миньоле, Клаван, Клайн, Матип, Милнер, Джан, Мане, Коутиньо (Вудберн, 61), Вейналдум, Лаллана, Ориги (Лейва, 79)

Бёрнли: Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми, Бартон, Хендрик, Эрфилд (D. Agyei, 90), Бойд (Брэйди, 73), Грэй (Воукс, 80), Барнс

Предупреждения:

Джан, 63; Лаллана, 87 - Ми, 37; Хендрик, 58

Судья:

Крейг Поусон (Англия)

Место и дата

12 марта 19:00, Энфилд, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шекспир утвержден в качестве главного тренера «Лестера»Крэйг Шекспир официально назначен главным тренером «Лестера» до конца текущего сезона.АПЛ. 28-й тур. «Ливерпуль» принимает «Бернли» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 28-го тура чемпионата Англии.«Реал» до мая готов ждать решения Де Хеа по возможному трансферу из «Манчестер Юнайтед»Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид Де Хеа снова попал на радары мадридского «Реала».Бай Умар Ниасс: В «Эвертоне» Куман не дал мне шансаНападающий «Халл Сити» Бай Умар Ниасс, оформивший дубль в домашнем матче 28-го тура чемпионата Англии с «Суонси» (2:1), прокомментировал свой успех.Дубль экс-форварда «Локомотива» Ниасса принес победу «Халлу» над «Суонси»В матче 28-го тура чемпионата Англии «Халл Сити» на своем поле обыграл «Суонси» со счетом 2:1.Полузащитник «Борнмута» Кинг стал шестым норвежцем – автором хет-трика в АПЛПолузащитник «Борнмута» Джошуа Кинг, забивший три мяча в ворота «Вест Хэма» (3:2) в матче 28-го тура чемпионата Англии, вошел в футбольную историю Норвегии.«Эвертон» разгромил «Вест Бромвич»«Эвертон» дома обыграл «Вест Бромвич Альбион» (3:0) в 28-м туре чемпионата Англии.«Борнмут» обыграл «Вест Хэм», благодаря хет-трику КингаВ матче 28-го тура чемпионата Англии «Борнмут» на своем поле обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:2.Лукаку догнал Кейна в списке лучших бомбардиров АПЛНападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку, забив третий мяч своей команды в матче 28-го тура чемпионата Англии с «Вест Бромвичем», сравнялся в гонке бомбардиров нынешнего сезона с форвардом «Тоттенхэма» Харри Кейном.Юрген Клопп: «Ливерпулю» нужно думать только о том, как попасть в Лигу чемпионовГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о шансах команды в борьбе за место в Лиге чемпионов.Шекспир станет главным тренером «Лестера» до конца сезонаИсполняющий обязанности главного тренера «Лестера» Крэйг Шекспир может быть утвержден в должности в начале следующей недели.Хосеп Гвардиола: Я не задержусь в «Манчестер Сити», если команда не будет завоевывать трофеиГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своих дальнейших планах.Терри может перейти в другой английский клубЗащитник «Челси» Джон Терри готов рассмотреть летом предложения от других английских клубов, сообщает The Times.День в истории. Дидье Дрогба исполнилось 39 летСегодня отмечает день рождения знаменитый ивуарийский футболист, нападающий Дидье Дрогба. Ему исполнилось 39 лет.Арсен Венгер: Две недели Луис Энрике был идиотом, а теперь он герой, в этом вся работа тренераГлавный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что не чувствует усталости, которая бы заставила его покинуть клуб, как это сделал главный тренер «Барселоны» Луис Энрике.Димитри Пайе: Я скучал в «Вест Хэме»Полузащитник Димитри Пайе рассказал, почему потребовал от руководства «Вест Хэма» продать себя в «Марсель».Харри Кейн признан лучшим игроком премьер-лиги в февралеНападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн признан лучшим игроком английской премьер-лиги в минувшем феврале.Гвардиола признан лучшим тренером АПЛ по итогам февраляГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим наставником английской премьер-лиги по итогам прошедшего месяца.Тайрон Мингз: У меня не было намерения наступить на голову ИбрагимовичуЗащитник «Борнмута» Тайрон Мингз высказался об эпизоде матча 27-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1), в котором наступил на голову форварду Златану Ибрагимовичу.Агент Харта: У Джо есть много вариантов, потому что он один из лучших голкиперов мираАгент Джонатан Барнетт заявил, что не общался с руководством «Манчестер Сити» о будущем голкипера Джо Харта, который проводит сезон на правах аренды в «Торино».
Футбол
Панченко с 16 мячами упрочил лидерство в споре бомбардиров ФНЛ
Футбол
«Барселона» проиграла «Депортиво» на «Риасоре»
Бокс
Рой Джонс-младший: Джейкобс упадет в бою с Головкиным
Футбол
Андрей Федун: Отрыв в восемь очков - это мало
все новости
Бёрнли
Бёрнликалендарьстатистика
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости