Сергей Плотников: Дацюка удалили первый раз в карьере? Не стал бы говорить, что там было удаление

Нападающий СКА Сергей Плотников поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина против московского «Динамо» (4:2).

- Были удаления, но, как и «Динамо» мы тоже удалялись, просто выстояли. Забили в большинстве. Это плей-офф: всегда борешься до конца. Гол с моим участием? Действовал по ситуации. Именинники сами себя поздравили. В том, что второй матч мы пропускаем первыми – ничего страшного – наш вратарь потом вытащил. Мы его поддержали, забив важные голы. Мы – одна команда.

Дацюка удалили первый раз в карьере? Не стал бы вообще говорить, что там было удаление, потому что он при приеме ударил человека. Три матч-штрафа в одном матче на моей памяти еще ни разу не было. Игра идет от ножа. Мы боремся, они борются. Все стараются работать на максимуме, где-то нервы подводят. Мы не думаем о преимуществе – стараемся побеждать. В плей-офф нет фаворитов – выстрелить может каждая команда. Мы просто хотим побеждать, - приводит слова Шипачева официальный сайт «Матч ТВ».

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Напомним, в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА в Москве победил «Динамо» со счетом 4:2.

У гостей шайбы на счету Ярно Коскиранты, Вадима Шипачева, Евгения Дадонова и Ильи Ковальчука. В составе бело-голубых отличились Яков Рылов и Андрей Кутейкин, забросивший от красной линии третий раз в плей-офф и второй - в серии против СКА. В конце второго периода капитан армейцев Павел Дацюк был удален до конца игры, что произошло впервые в карьере 38-летнего нападающего. Таким же штрафом были наказаны Александр Дергачев и Лукаш Кашпар.

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После этой встречи счет в серии стал 2-1 в пользу команды Олега Знарка. Следующий матч состоится 14 марта в Москве, начало – в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.