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Панченко с 16 мячами упрочил лидерство в споре бомбардиров ФНЛ

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко в матче 26-го тура ФНЛ с «Луч-Энергией» (2:0) забил свой 16-й мяч и упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров турнира.

На счету идущего вслед за ним Хасана Мамтова из «Тюмени» 12 голов.  У нападающего «Тосно» Антона Заболотного - 10 мячей.

Отметим, что это первый гол Панченко с пенальти в этом сезоне. Мамтов пять раз поражал ворота с одиннадцатиметровой отметки, Заболотный - три.

Матч

Луч-Энергия - Динамо - 0:2 (0:1)

Голы

Луценко 39 (0:1). Панченко 90 (0:2 - пен.).

Состав

Луч-Энергия: Гаврилов, Попов, Коломыц, Насадюк, Грицаенко, Пискунов, Килин (Минич, 84), Пономаренко, Машнев (Гриднев, 67), Столбовой (Михалёв, 72), Гордиенко (Носов, 61, , 61)

Динамо: Шунин, Темников, Белоруков, Козлов, Морозов, Хольмен, Зотов (Соснин, 90), Сапета, Катрич, Панченко (Кузьмин, 90), Луценко (Бечирай, 71)

Предупреждения:

Пискунов, 38 - Темников, 45

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

12 марта 19:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

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