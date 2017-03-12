Александр Бубнов: Шансы «Спартака» на титул сегодня оцениваю в 80%

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает «Спартак» явным фаворитом чемпионской гонки в РФПЛ.

- Что касается интриги чемпионской гонки, то неправильно говорить о том, что в 19-м туре она умерла окончательно. Да, 8 очков за 11 матчей до финиша – очень внушительный задел, а никто из преследователей пока не демонстрирует завидной прыти. Но «Спартаку» еще предстоит играть и с ЦСКА, и с «Зенитом», и на выезде с «Ростовом», и с «Локомотивом», и в Перми. Вариантов для потери очков предостаточно, а календарь того же ЦСКА, который, по всей видимости, становится главным соперником, значительно легче (с учетом обилия домашних встреч).



Вместе с тем очевидно, что главное для «Спартака» теперь не проиграть в очных матчах с ЦСКА и «Зенитом», не показать спину. При таком раскладе золото никуда не денется. Сегодня же шансы «Спартака» на титул я оценю в 80 процентов, - заявил Бубнов.

Напомним, сегодня «Спартак» на своем поле переиграл «Анжи» (1:0) и увеличил отрыв от «Зенита» до восьми очков. Питерский клуб на выезде уступил пермскому «Амкару» (0:1).