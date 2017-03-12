Александр Бубнов: Шансы «Спартака» на титул сегодня оцениваю в 80%
Футбольный эксперт Александр Бубнов считает «Спартак» явным фаворитом чемпионской гонки в РФПЛ.
- Что касается интриги чемпионской гонки, то неправильно говорить о том,
что в 19-м туре она умерла окончательно. Да, 8 очков за 11 матчей до
финиша – очень внушительный задел, а никто из преследователей пока не
демонстрирует завидной прыти. Но «Спартаку» еще предстоит играть и с
ЦСКА, и с «Зенитом», и на выезде с «Ростовом», и с «Локомотивом», и в
Перми. Вариантов для потери очков предостаточно, а календарь того же
ЦСКА, который, по всей видимости, становится главным соперником,
значительно легче (с учетом обилия домашних встреч).
Вместе с тем очевидно, что главное для «Спартака» теперь не проиграть в очных матчах с ЦСКА и «Зенитом», не показать спину. При таком раскладе золото никуда не денется. Сегодня же шансы «Спартака» на титул я оценю в 80 процентов, - заявил Бубнов.
Напомним, сегодня «Спартак» на своем поле переиграл «Анжи» (1:0) и увеличил отрыв от «Зенита» до восьми очков. Питерский клуб на выезде уступил пермскому «Амкару» (0:1).
Матч
Голы
Самедов 67 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Таски, Маурисио (Ещенко, 69), Комбаров, Кутепов, Промес, Самедов (Мельгарехо, 90), Попов (Ананидзе, 60), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш
Анжи: Юрченко, Жиров, Мусалов, Тетрашвили, Фибел, Кацаев (Асильдаров, 78), Брызгалов, Гулиев, Яковлев (Хубулов, 46), Прудников (Хадарцев, 62), Будковский
Предупреждения:
нет - Фибел, 3; Яковлев, 28; Хубулов, 47; Тетрашвили, 57
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
12 марта 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция