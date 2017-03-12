Рашид Рахимов: У «Терека» не было цели бороться за ничью
Главный тренер «Терека «Рашид Рахимов подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0).
- Ожидали такую игру из-за сложного поля. Понимали, что «Ростов» опасен при быстрых атаках и стандартах. Некоторые игроки хозяев хорошо играют головой, а в концовке нам и вовсе несколько раз повезло. Если брать общий рисунок игры, то результат закономерный.
- Вы ехали за ничейным результатом?
- Мы ехали сюда и знали, что «Ростов» хорошо выходит в атаку, здорово действует на стандартах. Сегодня у нас получилось быстро возвращаться назад и не освобождать зоны. К сожалению, мы сами не смогли нормально выходить в атаку, было много брака. Оправдание есть – это тяжелое поле. Не было цели бороться только за ничью, - сказал Рахимов.
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Терентьев, Навас, Гацкан, Нобоа, Киреев (Бухаров, 72), Ерохин, Препелицэ (Калачёв, 72), Мевля, Азмун, Полоз
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Дьомбер, Семёнов, Оздоев (Лебеденко, 90), Мохаммади, Роши, Кузяев, Бериша (Пирис, 78), Балай (Мбенг, 88)
Предупреждения:
Навас, 15; Киреев, 28; Гацкан, 64 - Кузяев, 70
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
12 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция