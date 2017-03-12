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Рашид Рахимов: У «Терека» не было цели бороться за ничью

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Терека «Рашид Рахимов подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0).

- Ожидали такую игру из-за сложного поля. Понимали, что «Ростов» опасен при быстрых атаках и стандартах. Некоторые игроки хозяев хорошо играют головой, а в концовке нам и вовсе несколько раз повезло. Если брать общий рисунок игры, то результат закономерный.

- Вы ехали за ничейным результатом?
- Мы ехали сюда и знали, что «Ростов» хорошо выходит в атаку,  здорово действует на стандартах. Сегодня у нас получилось быстро возвращаться назад и не освобождать зоны. К сожалению, мы сами не смогли нормально выходить в атаку, было много брака. Оправдание есть – это тяжелое поле. Не было цели бороться только за ничью, - сказал Рахимов.

Матч

Ростов - Терек - 0:0

Состав

Ростов: Медведев, Терентьев, Навас, Гацкан, Нобоа, Киреев (Бухаров, 72), Ерохин, Препелицэ (Калачёв, 72), Мевля, Азмун, Полоз

Терек: Городов, Уциев, Анхель, Дьомбер, Семёнов, Оздоев (Лебеденко, 90), Мохаммади, Роши, Кузяев, Бериша (Пирис, 78), Балай (Мбенг, 88)

Предупреждения:

Навас, 15; Киреев, 28; Гацкан, 64 - Кузяев, 70

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

12 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

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