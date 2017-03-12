Рашид Рахимов: У «Терека» не было цели бороться за ничью

Главный тренер «Терека «Рашид Рахимов подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0).

- Ожидали такую игру из-за сложного поля. Понимали, что «Ростов» опасен при быстрых атаках и стандартах. Некоторые игроки хозяев хорошо играют головой, а в концовке нам и вовсе несколько раз повезло. Если брать общий рисунок игры, то результат закономерный.

- Вы ехали за ничейным результатом?

- Мы ехали сюда и знали, что «Ростов» хорошо выходит в атаку, здорово действует на стандартах. Сегодня у нас получилось быстро возвращаться назад и не освобождать зоны. К сожалению, мы сами не смогли нормально выходить в атаку, было много брака. Оправдание есть – это тяжелое поле. Не было цели бороться только за ничью, - сказал Рахимов.