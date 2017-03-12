«Бавария» организовала зеленую подцветку «Альянц Арены» в честь дня святого Патрика (фото)
Сегодня вечером мюнхенская «Альянц Арена» зажглась зеленым цветом.
Die #AllianzArena leuchtet anlässlich der St. Patrick's Day-Parade in München heute Abend wieder in Grün! 🍀 pic.twitter.com/37raXbwjX4— FC Bayern München (@FCBayern) 12 марта 2017 г.
Оригинальный цвет был выбран в честь парада, который состоится в городе в честь дня святого Патрика.
День святого Патрика был провозглашен христианским праздником в начале XVII века: он отмечается в католическом мире, а также отдельными протестантскими церквями.
«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, опережая «РБ Лейпциг» на 10 очков.
Ранее «Альянц Арене» попеременно подсвечивалась красным и голубым цветами (в честь «Баварии» и «Мюнхена 1860»), но затем «красные» стали единоличными владельцами стадиона.
Матч
Бавария - Айнтрахт - 3:0 (2:0)
Голы
Левандовски 38 (1:0). Коста 41 (2:0). Левандовски 55 (3:0).
Состав
Бавария: Нойер, Мартинес (Боатенг, 65), Лам, Алаба, Хуммельс, Алькантара, Видаль (Саншеш, 78), Роббен, Левандовски (Коман, 75), Коста, Мюллер
Айнтрахт: Градечки, Чендлер, Очипка, Тавата, Эктор, Гачинович, Маскарель, Хасебе (Русс, 64), Блум (Баркок, 70), Хргота (Фабиан, 78), Ребич
Предупреждения:
Видаль, 36; Алаба, 56 - Ребич, 23; Маскарель, 36; Хасебе, 45
Судья:
Маркус Шмидт (Германия)
Место и дата
11 марта 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция