«Бавария» организовала зеленую подцветку «Альянц Арены» в честь дня святого Патрика (фото)

Сегодня вечером мюнхенская «Альянц Арена» зажглась зеленым цветом.

Die #AllianzArena leuchtet anlässlich der St. Patrick's Day-Parade in München heute Abend wieder in Grün! 🍀 pic.twitter.com/37raXbwjX4 — FC Bayern München (@FCBayern) 12 марта 2017 г.

Оригинальный цвет был выбран в честь парада, который состоится в городе в честь дня святого Патрика.

День святого Патрика был провозглашен христианским праздником в начале XVII века: он отмечается в католическом мире, а также отдельными протестантскими церквями.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, опережая «РБ Лейпциг» на 10 очков.

Ранее «Альянц Арене» попеременно подсвечивалась красным и голубым цветами (в честь «Баварии» и «Мюнхена 1860»), но затем «красные» стали единоличными владельцами стадиона.



