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«Бавария» организовала зеленую подцветку «Альянц Арены» в честь дня святого Патрика (фото)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня вечером мюнхенская «Альянц Арена» зажглась зеленым цветом.

Оригинальный цвет был выбран в честь парада, который состоится в городе в честь дня святого Патрика.

День святого Патрика был провозглашен христианским праздником в начале XVII века: он отмечается в католическом мире, а также отдельными протестантскими церквями.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, опережая «РБ Лейпциг» на 10 очков. 

Ранее «Альянц Арене» попеременно подсвечивалась красным и голубым цветами (в честь «Баварии» и «Мюнхена 1860»), но затем «красные» стали единоличными владельцами стадиона.

Матч

Бавария - Айнтрахт - 3:0 (2:0)

Голы

Левандовски 38 (1:0). Коста 41 (2:0). Левандовски 55 (3:0).

Состав

Бавария: Нойер, Мартинес (Боатенг, 65), Лам, Алаба, Хуммельс, Алькантара, Видаль (Саншеш, 78), Роббен, Левандовски (Коман, 75), Коста, Мюллер

Айнтрахт: Градечки, Чендлер, Очипка, Тавата, Эктор, Гачинович, Маскарель, Хасебе (Русс, 64), Блум (Баркок, 70), Хргота (Фабиан, 78), Ребич

Предупреждения:

Видаль, 36; Алаба, 56 - Ребич, 23; Маскарель, 36; Хасебе, 45

Судья:

Маркус Шмидт (Германия)

Место и дата

11 марта 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция


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