Рашид Рахимов: Вся Россия должна гордиться тем, что происходит с «Ростовом»
Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал о том, что он смотрел матч Лиги Европы между «Ростовом» и «МЮ».
- Вся Россия смотрела матч» Ростов – «МЮ». Наш соперник хорошо проявляет себя в Европе. Мы должны гордиться тем, что с ними это происходит. Я же смотрел этот матч с акцентом на будущее.
- Какового сидеть на месте, где пару дней назад был Моуринью?
- Ничего особенного. Он там не оставил ни портмоне, ни визитки. Так что звонить Жозе я не буду, - сказал Рахимов.
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Терентьев, Навас, Гацкан, Нобоа, Киреев (Бухаров, 72), Ерохин, Препелицэ (Калачёв, 72), Мевля, Азмун, Полоз
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Дьомбер, Семёнов, Оздоев (Лебеденко, 90), Мохаммади, Роши, Кузяев, Бериша (Пирис, 78), Балай (Мбенг, 88)
Предупреждения:
Навас, 15; Киреев, 28; Гацкан, 64 - Кузяев, 70
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
12 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция