Рашид Рахимов: Вся Россия должна гордиться тем, что происходит с «Ростовом»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал о том, что он смотрел матч Лиги Европы между «Ростовом» и «МЮ».

- Вся Россия смотрела матч» Ростов – «МЮ». Наш соперник хорошо проявляет себя в Европе. Мы должны гордиться тем, что с ними это происходит. Я же смотрел этот матч с акцентом на будущее.

- Какового сидеть на месте, где пару дней назад был Моуринью?

- Ничего особенного. Он там не оставил ни портмоне, ни визитки. Так что звонить Жозе я не буду, - сказал Рахимов.