«Барселона» впервые проиграла матч, в котором Луис Суарес отметился голом

Сегодняшнее поражение «Барселоны» от «Депортиво» (1:2) в 27-м туре чемпионата Испании вошло в историю благодаря одному примечательному факту.

Каталонцы впервые проиграли матч, в котором забитым мячом отметился уругвайский форвард Луис Суарес. До этого «Барселона» выиграла 67 таких встреч и 5 раз сыграла вничью.

