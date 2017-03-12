Новичок «Спартака» Фэшн Сакала выиграл Кубок африканский наций (U-20) в составе сборной Замбии
Замбийский форвард Фэшн Сакала, в феврале ставший игроком «Спартака», вместе с молодежной сборной страны стал победителем Кубка африканских наций (U-20).
В финале замбийская «молодежка» нанесла поражение сборной Сенегала - 2:0.
Сакала стал одним из лучших нападающих на турнире, забив три гола — один в матче с Египтом (3:1), и два — во встрече с командой Мали (6:1).
Сборная Замбии (U-20) пробилась на молодежный чемпионат мира, который стартует 20 мая в Южной Корее.
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