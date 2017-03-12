Иван Данильянц: «Ростову» не хватало быстроты
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:0).
- Игра получилась сложной. Наши опасения о нехватки времени для восстановления подтвердились. Ребятам было тяжело, не хватало быстроты. Во втором тайме из-за огромного желания победить и замен удалось обострить матч. Возникли моменты, но мы не смогли их реализовать. Хотели выиграть, трибуны гнали вперед, но жесткий календарь и невозможность использовать ряд футболистов, дали знать о себе, - сказал Данильянц.
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Терентьев, Навас, Гацкан, Нобоа, Киреев (Бухаров, 72), Ерохин, Препелицэ (Калачёв, 72), Мевля, Азмун, Полоз
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Дьомбер, Семёнов, Оздоев (Лебеденко, 90), Мохаммади, Роши, Кузяев, Бериша (Пирис, 78), Балай (Мбенг, 88)
Предупреждения:
Навас, 15; Киреев, 28; Гацкан, 64 - Кузяев, 70
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
12 марта 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция