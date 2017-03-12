Юрий Никифоров: Отрыв в восемь очков «Спартак» может потерять очень быстро
Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров считает, что красно-белым рано примерять титул чемпионов России.
Сегодня команда Массимо Карреры дома победила «Анжи» в матче 19-го тура чемпионата России (1:0), укрепив лидерство в турнирной таблице РФПЛ. Теперь ее отделяют от ближайших преследователей - ЦСКА и «Зенита» - 8 очков.
«Спартак» пока не приблизился к золоту. Как он станет тем, кем он должен был стать уже давно, тогда и будем говорить. Этот отрыв можно потерять очень быстро. Да, 8 очей - это здорово, но я бы не расслаблялся. Стоит только «Спартаку» расслабиться и почувствовать себя уже «там», все может плохо закончиться. Правда, я не думаю, что Каррера даст расслабиться игрокам», - цитирует Никифорова «Р-Спорт».
Матч
Голы
Самедов 67 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Таски, Маурисио (Ещенко, 69), Комбаров, Кутепов, Промес, Самедов (Мельгарехо, 90), Попов (Ананидзе, 60), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш
Анжи: Юрченко, Жиров, Мусалов, Тетрашвили, Фибел, Кацаев (Асильдаров, 78), Брызгалов, Гулиев, Яковлев (Хубулов, 46), Прудников (Хадарцев, 62), Будковский
Предупреждения:
нет - Фибел, 3; Яковлев, 28; Хубулов, 47; Тетрашвили, 57
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
12 марта 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция