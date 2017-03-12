Юрий Никифоров: Отрыв в восемь очков «Спартак» может потерять очень быстро

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров считает, что красно-белым рано примерять титул чемпионов России.

Сегодня команда Массимо Карреры дома победила «Анжи» в матче 19-го тура чемпионата России (1:0), укрепив лидерство в турнирной таблице РФПЛ. Теперь ее отделяют от ближайших преследователей - ЦСКА и «Зенита» - 8 очков.

«Спартак» пока не приблизился к золоту. Как он станет тем, кем он должен был стать уже давно, тогда и будем говорить. Этот отрыв можно потерять очень быстро. Да, 8 очей - это здорово, но я бы не расслаблялся. Стоит только «Спартаку» расслабиться и почувствовать себя уже «там», все может плохо закончиться. Правда, я не думаю, что Каррера даст расслабиться игрокам», - цитирует Никифорова «Р-Спорт».