Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак1 : 0Анжи
Хоккей  Локомотив1 : 2ЦСКА
Футбол  Ростов0 : 0Терек
Хоккей  Динамо Москва2 : 4СКА
Биатлон  Смешанная эстафета
Футбол  Луч-Энергия0 : 2Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юрий Никифоров: Отрыв в восемь очков «Спартак» может потерять очень быстро

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший защитник «Спартака» Юрий Никифоров считает, что красно-белым рано примерять титул чемпионов России.

Сегодня команда Массимо Карреры дома победила «Анжи» в матче 19-го тура чемпионата России (1:0), укрепив лидерство в турнирной таблице РФПЛ. Теперь ее отделяют от ближайших преследователей - ЦСКА и «Зенита» - 8 очков.

«Спартак» пока не приблизился к золоту. Как он станет тем, кем он должен был стать уже давно, тогда и будем говорить. Этот отрыв можно потерять очень быстро. Да, 8 очей - это здорово, но я бы не расслаблялся. Стоит только «Спартаку» расслабиться и почувствовать себя уже «там», все может плохо закончиться. Правда, я не думаю, что Каррера даст расслабиться игрокам», - цитирует Никифорова «Р-Спорт».

Матч

Спартак - Анжи - 1:0 (0:0)

Голы

Самедов 67 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Таски, Маурисио (Ещенко, 69), Комбаров, Кутепов, Промес, Самедов (Мельгарехо, 90), Попов (Ананидзе, 60), Зобнин, Фернандо, Зе Луиш

Анжи: Юрченко, Жиров, Мусалов, Тетрашвили, Фибел, Кацаев (Асильдаров, 78), Брызгалов, Гулиев, Яковлев (Хубулов, 46), Прудников (Хадарцев, 62), Будковский

Предупреждения:

нет - Фибел, 3; Яковлев, 28; Хубулов, 47; Тетрашвили, 57

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

12 марта 16:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Спартаковская погода – плюс 8. Михаил Борзыкин – о победе красно-белыхСпартаковская погода – плюс 8. Михаил Борзыкин – о победе красно-белыхОбозреватель «Советского спорта» разбирает матч «Спартака» с «Анжи».Фанаты «Зенита»: Отправим в департамент судейства телевизор высокой четкости, чтобы руководство РФС могло разбирать каждый спорный эпизодФанатское движение «Ландскрона» прокомментировало слова руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского о том, что работа главного арбитра матча 19-го тура РФПЛ «Амкар» - «Зенит» (1:0) Евгения Турбина не сказалась на результате встречи.Мирча Луческу: Я никогда не критикую судейство просто так, все мои претензии аргументированныеГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1).Новичок «Спартака» Фэшн Сакала выиграл Кубок африканский наций (U-20) в составе сборной ЗамбииЗамбийский форвард Фэшн Сакала, в феврале ставший игроком «Спартака», вместе с молодежной сборной страны стал победителем Кубка африканских наций (U-20).Иван Данильянц: «Ростову» не хватало быстротыГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:0).Рашид Рахимов: Вся Россия должна гордиться тем, что происходит с «Ростовом»Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал о том, что он смотрел матч Лиги Европы между «Ростовом» и «МЮ».Рашид Рахимов: У «Терека» не было цели бороться за ничьюГлавный тренер «Терека «Рашид Рахимов подвел итоги матча 19-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0).Боевая нулевая. Как «Ростов» не смог додавить «Терек»Боевая нулевая. Как «Ростов» не смог додавить «Терек»«Советский спорт» о матче «Ростов» - «Терек» (0:0).Александр Бубнов: Шансы «Спартака» на титул сегодня оцениваю в 80%Футбольный эксперт Александр Бубнов считает «Спартак» явным фаворитом чемпионской гонки в РФПЛ.«Ростов» сыграл вничью с «Тереком»«Ростов» дома разошелся миром с «Тереком» (0:0) в 19-м туре чемпионата России.«Спартак» показывает футбол лидера». О чем говорили игроки после матча«Спартак» показывает футбол лидера». О чем говорили игроки после матчаМнения спартаковцев после матча с «Анжи» (1:0) разделились – кому-то было все равно на поражение «Зенита» в Перми, а кого-то этот шанс.«Спартак» Карреры – двоюродный брат ЦСКА Газзаева. Колонка Юрия Цыбанева«Спартак» Карреры – двоюродный брат ЦСКА Газзаева. Колонка Юрия ЦыбаневаВот ведь что любопытно, а то и показательно: победный мяч «Спартака» в ворота «Анжи» забил Самедов.Каррера: Думаю, что мы еще не созрели, как команда, которая умеет побеждатьКаррера: Думаю, что мы еще не созрели, как команда, которая умеет побеждатьГлавные тренеры «Спартака» и «Анжи» Массимо Каррера и Александр Григорян рассказали о матче.Андрей Федун: Отрыв в восемь очков - это малоЧлен совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал победу красно-белых над «Анжи» (1:0) в 19-м туре РФПЛ.Виталий Мутко: Недовольство Дзюбы? Игра идет 90 минутПрезидент РФС Виталий Мутко – после игры «Спартак» - «Анжи» поговорил с журналистами.Никита Симонян: Чемпионство? Футбол коварная играВице-президент РФС Никита Симонян – о победе «Спартака» над «Анжи» (1:0).Евгений Ловчев: Качество футбола «Спартака» ужасноеЕвгений Ловчев: Качество футбола «Спартака» ужасноеОбозреватель «Советского спорта» анализирует самые интересные моменты 19 тура.Доменико Кришито: После победы над «Спартаком» судейские решения стали приниматься не в пользу «Зенита»Защитник «Зенита» Доменико Кришито поделился впечатлениями от матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1).«Ростов» – «Терек». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 19-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Тереком».РФПЛ. 19-й тур. «Амкар» победил «Зенит», «Спартак» обыграл «Анжи» и другие матчиРезультаты матчей 19-го тура чемпионата России.
Футбол
Рашид Рахимов: Вся Россия должна гордиться тем, что происходит с «Ростовом»
Футбол
Александр Бубнов: Шансы «Спартака» на титул сегодня оцениваю в 80%
Футбол
ВИДЕО ДНЯ: Мемфис Депай забил гол с центра поля
Футбол
«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Бернли»
все новости
Анжи
Анжикалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости