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Соперник «Краснодара» в ЛЕ «Сельта» уступила «Вильярреалу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сельта» дома проиграла «Вильярреалу» (0:1) в 27-м туре чемпионата Испании.

Единственный мяч на 45-й минуте забил нападающий гостей Роберто Сольдадо.

Галисийцы с 35 очками остались на 11-м месте, их сегодняшний соперник с 48 баллами - на шестой строчке.

В следующем туре «Сельта» 19 марта сыграет на выезде с «Депортиво», а «Вильярреал» 17 марта встретится в гостях с «Лас-Пальмасом».

Напомним, «Сельта» - соперник «Краснодара» по 1/8 финала Лиги Европы. В первом, гостевом матче российский клуб уступил со счетом 1:2. 

Матч

Сельта - Вильярреал - 0:1 (0:1)

Голы

Сольдадо 45 (0:1).

Состав

Сельта: Альварес, Планьяс, Мальо, Ронкалья, Гомес (Васс, 82), Хьюлсагер (Бовю, 59), Диас М., Санчес, Радойя (Аспас, 69), Бонгонда, Росси

Вильярреал: Фернандес, Марио, Коста, Руис, Мусаккио, дос Сантос, Сориано Б., Сориано Р. (Эрнандес, 89), Тригерос, Сольдадо (Сансоне, 70), Бакамбу (Кастильехо, 81)

Предупреждения:

Мальо, 14; Планьяс, 90; Аспас, 90; Бонгонда, 90 - Сольдадо, 8; Фернандес, 72; Коста, 73; дос Сантос, 85; Мусаккио, 87

Судья:

Марио Лопес Мелеро (Испания)

Место и дата

12 марта 20:30, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция

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