Соперник «Краснодара» в ЛЕ «Сельта» уступила «Вильярреалу»

«Сельта» дома проиграла «Вильярреалу» (0:1) в 27-м туре чемпионата Испании.

Единственный мяч на 45-й минуте забил нападающий гостей Роберто Сольдадо.

Галисийцы с 35 очками остались на 11-м месте, их сегодняшний соперник с 48 баллами - на шестой строчке.

В следующем туре «Сельта» 19 марта сыграет на выезде с «Депортиво», а «Вильярреал» 17 марта встретится в гостях с «Лас-Пальмасом».

Напомним, «Сельта» - соперник «Краснодара» по 1/8 финала Лиги Европы. В первом, гостевом матче российский клуб уступил со счетом 1:2.