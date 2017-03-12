Алексей Цветков: Кутейкин -– царь-пушка. Он и в конце матча против СКА пытался от красной забросить
Нападающий «Динамо» Алексей Цветков поделился впечатлениями от третьего матча серии 1/4 финала Кубка Гагарина против СКА (2:4).
- Как у Кутейкина получается так забивать? Спросите у него. Он мастер, пушка, царь-пушка. Он и в конце пытался оттуда забросить, что-то всегда происходит впервые, может, он еще пять или десять таких забьет. Нам давалась сегодня игра, просто нужно реализовывать свои моменты и большинство. Соперник реализовал два большинства, игра в неравных составах значит многое в плей- офф. Мы можем додавить соперника, но нам нужно забивать, ведь без голов не будет побед, - приводит слова Цветкова ТАСС.
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Напомним, в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина СКА в Москве победил «Динамо» со счетом 4:2.
У гостей шайбы на счету Ярно Коскиранты, Вадима Шипачева, Евгения Дадонова и Ильи Ковальчука. В составе бело-голубых отличились Яков Рылов и Андрей Кутейкин, забросивший от красной линии третий раз в плей-офф и второй - в серии против СКА. В конце второго периода капитан армейцев Павел Дацюк был удален до конца игры, что произошло впервые в карьере 38-летнего нападающего. Таким же штрафом были наказаны Александр Дергачев и Лукаш Кашпар.
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После этой встречи счет в серии стал 2-1 в пользу команды Олега Знарка. Следующий матч состоится 14 марта в Москве, начало – в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры.
Матч
Динамо - СКА - 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
Голы:
Рылов (Кокарев, Горовиков), 3:35 (1:0). Коскиранта (Плотников), 9:43 (1:1). Кутейкин 34:17 (2:1). Шипачёв (Дадонов, Гусев), 41:14 (2:2 - бол.). Дадонов (Белов, Гусев), 42:49 (2:3 - бол.). Ковальчук (Яковлев), 58:27 (2:4 - п.в.).
Место и дата
12 марта 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция