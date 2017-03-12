Василий Карасев: С приходом Харпера у «Зенита» появилась вариативность в атаке

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от победы над УНИКСом (109:84) в матче Единой лиги ВТБ.

- Доволен результатом и игрой команды, одержали уверенную победу. Мы показали командную игру. Единственное, в защите можно было сыграть надежнее. Понравилось, что сделали 28 передач. С приходом Харпера у нас появилась вариативность в атаке. Он может и забить, и отдать передачу, и организовать быстрый переход из оборону в атаку. Ну и, конечно, то, что мы всегда говорим: нужно забивать свои свободные мячи. Нам это удавалось, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» в гостях обыграл УНИКС со счетом 109:84 (27:17, 27:24, 25:28, 30:15).

Самым результативным игроком встречи стали Сергей Карасев – на его счету 26 очков. В составе казанского клуба больше всех очков (25) набрал Хоакин Колом.

После 19 матчей петербуржцы идут на втором месте, имея в активе 16 побед. Подопечные Евгения Пашутина, проведя на игру больше, занимают пятую строчку с одиннадцатью победами. Следующий матч сине-бело-голубые проведут 18 марта дома против «ПАРМЫ», казанцы 27 числа примут саратовский «Автодор».