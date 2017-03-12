Фанаты «Зенита»: Отправим в департамент судейства телевизор высокой четкости, чтобы руководство РФС могло разбирать каждый спорный эпизод

Фанатское движение «Ландскрона» прокомментировало слова руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского о том, что работа главного арбитра матча 19-го тура РФПЛ «Амкар» - «Зенит» (1:0) Евгения Турбина не сказалась на результате встречи.

- Проанализировав спорные моменты матча «Амкар» - «Зенит», Будогосский, вынес вердикт - судейство Турбина не сказалось на результате встречи. Причиной таких выводов может стать только одно - отсутствие современной техники в департаменте судейства.

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Мы заинтересованы в развитии нашего футбола в целом и судейства в частности, поэтому мы намерены отправить в департамент судейства телевизор высокой четкости, чтобы руководство РФС могло в мельчайших подробностях разбирать каждый спорный эпизод, - говорится в записи на страничке движения в социальной сети «ВКонтакте».

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Напомним, «Амкар» обыграл «Зенит» со счетом 1:0 благодаря голу Роланда Гиголаева на 33-й минуте. В первом тайме главный судья встречи Евгений Турбин из Москвы не засчитал два гола сине-бело-голубых. Сначала арбитры не увидели, что мяч после удара Хави Гарсии пересек линию ворот, а потом отменили гол Артема Дзюбы, так как пермяки неправильно разыграли свободный удар.

Подопечные Гаджи Гаджиева набрали 30 очков и вышли на пятое место в турнирной таблице РФПЛ. Петербургский клуб остался на третьей позиции, имея в активе 36 очков. 18 марта «Амкар» сыграет в Томске против «Томи». «Зенит» на следующий день примет в Санкт-Петербурге тульский «Арсенал».

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