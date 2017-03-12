Комбаров поздравил Самедова с первым после возвращения в «Спартак» голом (фото)
Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поздравил Александра Самедова, забившего в матче 19-м тура чемпионата России с «Анжи» (1:0) первый мяч после возвращения в стан красно-белых.
«Три очка наши! Поздравляю Александра Самедова с первым забитым мячом после возвращения в родной «Спартак»! Начиная совместный путь еще со времен спартаковской школы, мы вновь объединили наши усилия в столь ответственный для нашей команды момент! Вперед, Спартак!» - написал Комбаров в инстаграме.
3 очка наши! Поздравляю Александра Самедова с первым забитым мячом после возвращения в родной «Спартак»! Начиная совместный путь ещё со времён спартаковской школы, мы вновь объединили наши усилия в столь ответственный для нашей команды момент! Вперёд, Спартак! #МыВсеОднойКрови #Спартак #СпартакАнжи #Комбаров #ДмитрийКомбаров #Победа #Самедов #ВперёдСпартак