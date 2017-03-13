«Дерби» во второй раз уволил Макларена

Главный тренер «Дерби Каунти» Стив Макларен был освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что увольнение связано с неудовлетворительными результатами команды, а также с недостатком единства коллектива.

Отметим, что Макларен был уволен из «Дерби» уже во второй раз. 55-летний специалист. Он возглавил команду в октябре 2016 года после ухода Найджела Пирсона. До этого он работал главным тренером «Дерби» в 2013-2015 годах, после чего был уволен. В перерыве между двумя периодами в «Дерби» он поработал с «Ньюкаслом», но также был освобожден от своей должности за неудовлетворительные результаты.

«Дерби» занимает десятое место в Чемпионшипе, отставая на десять очков от зоны плей-офф за выход в АПЛ.