Антонио Конте: Работаем не только над нейтрализацией Погба, весь «МЮ» представляет опасность

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Юнайтед». Напомним, что командам предстоит сыграть в 1/4 финала Кубка Англии.

«Я не люблю говорить об игроках другой команды, но в этом случае, в случае Поля, у меня была возможность в прошлом с ним работать. И да, мы говорим сейчас об игроке топ-уровня. Он тоже выкладывается полностью на тренировках, стараясь стать лучше, отработать технику, прибавить в физической силе — я могу сказать, что Поль Погба — игрок топ-уровня.

Мы работаем над тем, чтобы найти оптимальное решение для всей команды, не только чтобы нейтрализовать Погба или еще какого-то игрока. Мы изучаем «МЮ» и пытаемся найти нужное решение. Поль — очень хороший футболист, мы должны быть с ним внимательными, но надо думать о всей команде «МЮ», потому что это сильный противник», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед» начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.



