Сергей Ребров: Это тяжелое поражение для «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился впечатлениями после матча против «Звезды» в 21-м туре чемпионата Украины. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

— Потеряли важные очки, проиграли. Непросто было играть. Хочу поздравить «Зирку», которая использовала свои шансы, моменты и заслужено победила. На этом поле было непросто создавать. Не хочу никого обвинять — мы проиграли все вместе, это тяжелое поражение для нас всех

— Вы чувствовали, что невозможно усилить атаку?

— Мы пытались ее усилить, играло два нападающих, и те игроки, которые вышли на замену, старались, усиливали игру. Наверное, на этом поле нужно было больше играть длинными передачами, поскольку у нас было два форварда, но мы это не так часто использовали. Также можно было забивать после стандартных положений — для этого были моменты, но мы их не реализовали, а «Зирка» использовала все моменты, - цитирует Реброва официальный сайт «Динамо».

У победителей отличились Андрей Бацула (34-я минута) и Павел Полегенько (71-я). Бело-голубые с 43 очками остались на втором месте в УПЛ.