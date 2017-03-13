Сергей Ребров: Это тяжелое поражение для «Динамо»
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тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился впечатлениями после матча против
«Звезды» в 21-м туре чемпионата Украины. Напомним, что его команда уступила со
счетом 0:2.
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Потеряли важные очки, проиграли. Непросто было играть. Хочу поздравить «Зирку»,
которая использовала свои шансы, моменты и заслужено победила. На этом поле
было непросто создавать. Не хочу никого обвинять — мы проиграли все вместе, это
тяжелое поражение для нас всех
— Вы чувствовали, что невозможно усилить атаку?
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Мы пытались ее усилить, играло два нападающих, и те игроки, которые вышли на
замену, старались, усиливали игру. Наверное, на этом поле нужно было больше
играть длинными передачами, поскольку у нас было два форварда, но мы это не так
часто использовали. Также можно было забивать после стандартных положений — для
этого были моменты, но мы их не реализовали, а «Зирка» использовала все
моменты, - цитирует Реброва официальный сайт «Динамо».
У победителей отличились Андрей Бацула (34-я минута) и Павел Полегенько (71-я). Бело-голубые с 43 очками остались на втором месте в УПЛ.