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Сергей Ребров: Это тяжелое поражение для «Динамо»

Источник:  ФК «Динамо» (Киев)Комментарии

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров поделился впечатлениями после матча против «Звезды» в 21-м туре чемпионата Украины. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.

— Потеряли важные очки, проиграли. Непросто было играть. Хочу поздравить «Зирку», которая использовала свои шансы, моменты и заслужено победила. На этом поле было непросто создавать. Не хочу никого обвинять — мы проиграли все вместе, это тяжелое поражение для нас всех

Вы чувствовали, что невозможно усилить атаку?

— Мы пытались ее усилить, играло два нападающих, и те игроки, которые вышли на замену, старались, усиливали игру. Наверное, на этом поле нужно было больше играть длинными передачами, поскольку у нас было два форварда, но мы это не так часто использовали. Также можно было забивать после стандартных положений — для этого были моменты, но мы их не реализовали, а «Зирка» использовала все моменты, - цитирует Реброва официальный сайт «Динамо».

У победителей отличились Андрей Бацула (34-я минута) и Павел Полегенько (71-я). Бело-голубые с 43 очками остались на втором месте в УПЛ.

Матч

Звезда - Динамо К - 2:0 (1:0)

Голы

Бацула 34 (1:0). Полегенько 71 (2:0).

Предупреждения:

Эсеола, 6; Билоног, 90 - Рыбалка, 26; Кадар, 33; Гармаш, 60

Место и дата

12 марта 15:00, Звезда, Онлайн-трансляция

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