«ПСЖ» отказался выпускать документальный фильм о себе после поражения от «Барселоны»
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» закрыл проект по выпуску документального
фильма, посвященного поездке команды на ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов
против «Барселоны» (1:6).
Журналисты PSGTV неустанно следовали за командой и отсняли каждый момент,
предваряющий исторический матч: тренировки, поездку в аэропорт, полет на
частном самолете президента Нассера Аль-Хелаифи, путь футболистов в отель.
После окончания ответной игры, которая завершилась со счетом 6:1 в пользу
испанского гранда, отснятый материал решили «положить на полку», передает
Sport.es со ссылкой на L'Equipe.
Напомним, что французский клуб выиграл первый матч у «Барселоны» со счетом
4:0, но затем потерпел сокрушительное поражение. Ранее ни одной команде не
удавалось отыграть дефицит в четыре мяча.