«ПСЖ» отказался выпускать документальный фильм о себе после поражения от «Барселоны»

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» закрыл проект по выпуску документального фильма, посвященного поездке команды на ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:6).

Журналисты PSGTV неустанно следовали за командой и отсняли каждый момент, предваряющий исторический матч: тренировки, поездку в аэропорт, полет на частном самолете президента Нассера Аль-Хелаифи, путь футболистов в отель.

После окончания ответной игры, которая завершилась со счетом 6:1 в пользу испанского гранда, отснятый материал решили «положить на полку», передает Sport.es со ссылкой на L'Equipe.

Напомним, что французский клуб выиграл первый матч у «Барселоны» со счетом 4:0, но затем потерпел сокрушительное поражение. Ранее ни одной команде не удавалось отыграть дефицит в четыре мяча.