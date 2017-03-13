Гол Серхио Рамоса принес «Реалу» победу над «Бетисом»
Матч 27-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом»
и «Бетисом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Реала».
Гости открыли счет благодаря автоголу Кейлора Наваса.
Сравнял результат Криштиану Роналду, а решающий мяч в активе Серихо Рамоса. В
своем фирменном стиле защитник ударом головой принес победу своей команде. Это
уже седьмой гол Серхио в чемпионате Испании в нынешнем сезоне.
«Реал» набрал 62 очка и лидирует в чемпионате Испании. У «Бетиса»
28 очков и 14-е место.
Чемпионат Испании. Примера
27-й тур
Матч
Голы
Навас 24 (0:1 - автогол). Роналду 40 (1:1). Рамос 81 (2:1).
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Марсело, Рамос, Начо, Иско (Асенсио, 78), Родригес (Васкес, 69), Кроос, Модрич, Мората (Бензема, 71), Роналду
Бетис: Адан, Манди (Наварро, 84), Дурмиси, Тошка, Песселья, Брашанац (Алегрия, 86), Себальос, Пардо, Пиччини, Санабрия, Кастро (Петрос, 65)
Предупреждения:
Удаления:
нет - Пиччини, 78
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
12 марта 22:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция