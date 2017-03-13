Гол Серхио Рамоса принес «Реалу» победу над «Бетисом»

Матч 27-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Бетисом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Реала».

Гости открыли счет благодаря автоголу Кейлора Наваса. Сравнял результат Криштиану Роналду, а решающий мяч в активе Серихо Рамоса. В своем фирменном стиле защитник ударом головой принес победу своей команде. Это уже седьмой гол Серхио в чемпионате Испании в нынешнем сезоне.

«Реал» набрал 62 очка и лидирует в чемпионате Испании. У «Бетиса» 28 очков и 14-е место.

Чемпионат Испании. Примера

27-й тур