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Гол Серхио Рамоса принес «Реалу» победу над «Бетисом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 27-го тура чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Бетисом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Реала».

Гости открыли счет благодаря автоголу Кейлора Наваса. Сравнял результат Криштиану Роналду, а решающий мяч в активе Серихо Рамоса. В своем фирменном стиле защитник ударом головой принес победу своей команде. Это уже седьмой гол Серхио в чемпионате Испании в нынешнем сезоне.

«Реал» набрал 62 очка и лидирует в чемпионате Испании. У «Бетиса» 28 очков и 14-е место.

Чемпионат Испании. Примера

27-й тур

Матч

Реал - Бетис - 2:1 (1:1)

Голы

Навас 24 (0:1 - автогол). Роналду 40 (1:1). Рамос 81 (2:1).

Состав

Реал: Навас, Карвахаль, Марсело, Рамос, Начо, Иско (Асенсио, 78), Родригес (Васкес, 69), Кроос, Модрич, Мората (Бензема, 71), Роналду

Бетис: Адан, Манди (Наварро, 84), Дурмиси, Тошка, Песселья, Брашанац (Алегрия, 86), Себальос, Пардо, Пиччини, Санабрия, Кастро (Петрос, 65)

Предупреждения:

Марсело, 87 - Пиччини, 30

Удаления:

нет - Пиччини, 78

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

12 марта 22:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция


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