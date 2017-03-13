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«Рома» обыграла «Палермо» и вернулась на второе место в серии А

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 28-го тура чемпионата Италии между «Палермо» и «Ромой» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Ромы».

В составе победителей отличились Стефан Эль-Шаарави, Эдин Джеко и Бруно Перес. «Рома» набрала 62 очка и вновь занимает второе место в чемпионате Италии. У «Палермо» 15 очков и 18-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

28-й тур

Матч

Палермо - Рома - 0:3 (0:1)

Голы

Эль-Шаарави 22 (0:1). Джеко 76 (0:2). Бруно Перес 90 (0:3).

Состав

Палермо: Фулиньяти, Анджелкович, Алеесами, Морганелла, Ционек, Шалаи, Гацци, Энрике (Ло Фасо, 74), Чочев, Эмбало (Диаманти, 46), Несторовски

Рома: Щесны, Фасио, Рюдигер, Бруно Перес, Жуан, Руй, Наингголан, Паредес, Салах (Де Росси, 81), Гренье (Джеко, 64), Эль-Шаарави (Строотман, 72)

Предупреждения:

Энрике, 19; Гацци, 67 - Бруно Перес, 15; Паредес, 54; Гренье, 61

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

12 марта 22:45, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция

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