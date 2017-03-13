«Рома» обыграла «Палермо» и вернулась на второе место в серии А
Матч 28-го тура чемпионата Италии между «Палермо» и «Ромой»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Ромы».
В составе победителей отличились Стефан Эль-Шаарави, Эдин
Джеко и Бруно Перес. «Рома» набрала 62 очка и вновь занимает второе место в
чемпионате Италии. У «Палермо» 15 очков и 18-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
28-й тур
Матч
Голы
Эль-Шаарави 22 (0:1). Джеко 76 (0:2). Бруно Перес 90 (0:3).
Состав
Палермо: Фулиньяти, Анджелкович, Алеесами, Морганелла, Ционек, Шалаи, Гацци, Энрике (Ло Фасо, 74), Чочев, Эмбало (Диаманти, 46), Несторовски
Рома: Щесны, Фасио, Рюдигер, Бруно Перес, Жуан, Руй, Наингголан, Паредес, Салах (Де Росси, 81), Гренье (Джеко, 64), Эль-Шаарави (Строотман, 72)
Предупреждения:
Энрике, 19; Гацци, 67 - Бруно Перес, 15; Паредес, 54; Гренье, 61
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
12 марта 22:45, Ренцо Барбера, Онлайн-трансляция