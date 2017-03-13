«ПСЖ» на выезде обыграл «Лорьян»

Матч 29-го тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «ПСЖ» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «ПСЖ».

В составе победителей отличился Кристофер Нкунку, а еще один мяч в собственные ворота забил Бенжамен Жанно. У «Лорьяна» гол в активе Микаэля Сиани.

«ПСЖ» набрал 65 очков и идет вторым в чемпионате Франции, отставая от лидирующего «Монако» на три очка. У «Лорьяна» 22 очка и последнее место.

Чемпионат Франции. Лига 1

29-й тур