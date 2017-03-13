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«ПСЖ» на выезде обыграл «Лорьян»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 29-го тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «ПСЖ» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «ПСЖ».

В составе победителей отличился Кристофер Нкунку, а еще один мяч в собственные ворота забил Бенжамен Жанно. У «Лорьяна» гол в активе Микаэля Сиани.

«ПСЖ» набрал 65 очков и идет вторым в чемпионате Франции, отставая от лидирующего «Монако» на три очка. У «Лорьяна» 22 очка и последнее место.

Чемпионат Франции. Лига 1

29-й тур

Матч

Лорьян - ПСЖ - 1:2 (0:1)

Голы

Жано 29 (0:1 - автогол). Нкунку 52 (0:2). Сиани 69 (1:2).

Состав

Лорьян: Лекомт, Сиани, Пейбернье, Морейра, Ле Гофф, Вакасо, Мвуемба (Амель, 86), Марво, Филиппото, Жано (Аладьер, 58), Муканджо

ПСЖ: Трапп, Менье (Орье, 81), Маркиньос, Курзава, Тиаго Силва, Пасторе, Дракслер (Бен Арфа, 88), Нкунку, Ди Мария, Рабьо, Кавани

Предупреждения:

Морейра, 73; Пейбернье, 84 - Нкунку, 75

Судья:

Тони Шапрон (Франция)

Место и дата

12 марта 23:00, Стад де Мустуар, Онлайн-трансляция

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