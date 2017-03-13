«ПСЖ» на выезде обыграл «Лорьян»
Матч 29-го тура чемпионата Франции между «Лорьяном» и «ПСЖ»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «ПСЖ».
В составе победителей отличился Кристофер Нкунку, а еще один
мяч в собственные ворота забил Бенжамен Жанно. У «Лорьяна» гол в активе Микаэля
Сиани.
«ПСЖ» набрал 65 очков и идет вторым в чемпионате Франции,
отставая от лидирующего «Монако» на три очка. У «Лорьяна» 22 очка и последнее
место.
Чемпионат Франции. Лига 1
29-й тур
Матч
Голы
Жано 29 (0:1 - автогол). Нкунку 52 (0:2). Сиани 69 (1:2).
Состав
Лорьян: Лекомт, Сиани, Пейбернье, Морейра, Ле Гофф, Вакасо, Мвуемба (Амель, 86), Марво, Филиппото, Жано (Аладьер, 58), Муканджо
ПСЖ: Трапп, Менье (Орье, 81), Маркиньос, Курзава, Тиаго Силва, Пасторе, Дракслер (Бен Арфа, 88), Нкунку, Ди Мария, Рабьо, Кавани
Предупреждения:
Морейра, 73; Пейбернье, 84 - Нкунку, 75
Судья:
Тони Шапрон (Франция)
Место и дата
12 марта 23:00, Стад де Мустуар, Онлайн-трансляция