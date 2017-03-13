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Антонио Конте: Уважаю Канте за полную самоотдачу. Сам был таким

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча против «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии похвалил своего полузащитника Н’Голо Канте.

«Моя задача — попытаться сделать моих игроков лучше, и я хочу, чтобы они много работали и прогрессировали.  Мы говорим о потрясающем футболисте — он отлично играл в прошлом, например, в предыдущем сезоне за «Лестер», и в этом сезоне он прекрасно выступает за нас.

Мы работаем над некоторыми аспектами, чтобы он стал еще лучше, чтобы он был более гармоничным игроком, но мы уже говорим о прекрасном футболисте. Н’Голо еще и замечательный человек, преданный, отдающий всего себя, он достойный пример для подражания». 

Он отличный парень – всегда улыбается и мил со всеми. Во время тренировок он много работает, но всегда с улыбкой. Это приятно видеть и другим ребятам, и тренерскому штабу, лично мне, да и всем, кто работает в «Челси». Он замечательный футболист, повторюсь, он на 100% выкладывается и во время игры, и во время тренировки. 

На протяжении всей карьеры я всегда очень уважал таких игроков, потому что я сам был таким! Я всегда очень ценю таких игроков, щедрых, отзывчивых, умеющих много работать на команду. Я думаю, важно иметь таких ребят в составе, если хочешь победить. Не просто талантливых, а тех, кто будет бегать весь матч», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед» начнется в 22:45 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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