Шовковскому предложили административную должность в киевском «Динамо»
Многолетний вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский может получить работу в структуре клуба. Об этом сообщил почетный президент винницкой «Нивы» Василий Вовк, который предлагал Александру стать главным тренером команды.
«Мы вели переговоры со многими кандидатами. Александр
Шовковский долго думал и отказался, после того как братья Суркисы предложили
ему административную должность. Мол, он еще не готов тренировать команду даже
второй лиги. Но Александр обещал однажды приехать в Винницу, поддержать нашу
команду и особенно вратарей», - цитирует Вовка официальный сайт «Нивы».
Напомним, Александр Шовковский всю карьеру провел в «Динамо».
Он выступал за команду с 1993 по 2016 год.
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