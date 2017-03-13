Кузнецова уступила Винчи на турнире в Индиан-Уэллсе
Матч третьего раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США) между
россиянкой Светланой Кузнецовой и итальянкой Робертой Винчи завершился победой
итальянской теннисистки в трех сетах. Итоговый счет матча – 6:2, 2:6, 6:1 в
пользу Винчи.
Матч продолжался один час и 36 минут. Кузнецова сделала
четыре эйса при двух у соперницы. Также Светлана совершила две двойные ошибки,
а Винчи не ошиблась ни разу.
Турнир WTA.
Индиан-Уэллс (США)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 669 423 доллара
Третий раунд
Матч
Винчи Р. (Италия) - Кузнецова С. (Россия) - 2:6, 6:2, 1:6
Место и дата
12 марта 22:30, , Онлайн-трансляция
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