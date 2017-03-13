Южный проиграл Димитрову на турнире в Индиан-Уэллсе
Матч второго раунда турнира АТР в Индиан-Уэллсе (США) между
россиянином Михаилом Южным и болгарином Григором Димитровым завершился победой
болгарского теннисиста в двух сетах. Итоговый счет матча – 6:4, 6:0 в пользу
Димитрова.
Матч продолжался один час и 10 минут. Дмитров сделал семь
эйсов при двух у соперника. Также у Южного шесть двойных ошибок, а у его
соперника – одна.
Турнир АТР. Индиан-Уэллс (США)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 6 993 450 доллара
Второй раунд
Матч
Южный М. (Россия) - Димитров Г. (Болгария) - 4:6, 0:6
Место и дата
12 марта 22:30, , Онлайн-трансляция
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