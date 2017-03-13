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Южный проиграл Димитрову на турнире в Индиан-Уэллсе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго раунда турнира АТР в Индиан-Уэллсе (США) между россиянином Михаилом Южным и болгарином Григором Димитровым завершился победой болгарского теннисиста в двух сетах. Итоговый счет матча – 6:4, 6:0 в пользу Димитрова.

Матч продолжался один час и 10 минут. Дмитров сделал семь эйсов при двух у соперника. Также у Южного шесть двойных ошибок, а у его соперника – одна.

Турнир АТР. Индиан-Уэллс (США)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 6 993 450 доллара

Второй раунд

Матч

Южный М. (Россия) - Димитров Г. (Болгария) - 4:6, 0:6

Место и дата

12 марта 22:30, , Онлайн-трансляция

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