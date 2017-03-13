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Экс-голкипером «Фламенго», который скормил собакам любовницу, после выхода на свободу интересуются десять клубов

Сергей Данилевич
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Бывший вратарь бразильского футбольного клуба «Фламенго» Бруно Фернандеш, отбывший семилетнее наказание за убийство и расчленение любовницы, которую скормил собакам, вышел на свободу и готов продолжить карьеру.

Напомним, причиной убийства стало требование девушки алиментов, а также ее угрозы в случае отказа рассказать об их связи и новорожденном ребенке жене спортсмена. Агент 32-летнего голкипера Лусио Велозу Коутинью утверждает, что в его клиенте заинтересованы по меньшей мере девять клубов, с одним из которых он подпишет контракт в течение десяти дней.

- Почти 10 клубов проявили интерес к Бруно, но мы не можем называть эти команды по причине продолжающихся активных переговоров, - заявил агент.

Отметим, что многие бразильские клубы выступают против возвращения Бруно Фернандеша, который изначально должен был провести в тюрьме более 22 лет.

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