Из сборной США уволен тренер, унижавший достоинство велосипедисток
Главный тренер женской сборной США по
велоспорту на треке Энди Спаркс, с которым команда выиграла серебряные медали
Олимпийских игр 2016 года в гонке преследования, был уволен после жалобы трех
спортсменок на его поведение, сообщает Inside the Games.
Спортсменки рассказали, что тренер
регулярно называл их «жалкими», а также смеялся в случае их падений и
неоднократно доводил их до слез.
Федерация велоспорта США, изучив
микроклимат в коллективе, приняла решение отстранить специалиста от работы за
нарушение кодекса поведения федерации.
Спаркс тренировал сборную США на Играх в
Пекине, после чего перешел к работе с ирландской командой. В 2014 году Спаркс
вернулся в США для подготовки национальной сборной к Олимпийским играм в
Рио-де-Жанейро 2016 года.