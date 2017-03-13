Геннадий Орлов: Не хотелось бы верить, что Турбин своим судейством отомстил «Зениту»
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов
прокомментировал работу московского арбитра Евгения Турбина в матче 19-го тура
чемпионата России «Амкар» - «Зенит». Напомним, что «Амкар» победил со счетом
1:0.
Давайте разберемся, что произошло в эпизоде
с незасчитанным голом. Говорят, что Нету был во вне игры, но судья же
его не зафиксировал. Потом не засчитал гол, и это
в какой-то степени подрубило команду. В эпизоде с Шатовым не знаю, был
пенальти или нет, там 50 на 50.
Дзюбу явно завалили в штрафной. Считаю, там был
пенальти. В моменте с голом, который забивал «Амкар», нужно провести
линию офсайда и задать вопросы», - цитирует Орлова официальный «Матч ТВ».
Напомним, «Амкар» обыграл «Зенит» со счетом 1:0 благодаря голу Роланда
Гиголаева на 33-й минуте. В первом тайме главный судья встречи Евгений Турбин
из Москвы не засчитал два гола сине-бело-голубых. Сначала арбитры не увидели,
что мяч после удара Хави Гарсии пересек линию ворот, а потом отменили гол
Артема Дзюбы, так как пермяки неправильно разыграли свободный удар.
Подопечные Гаджи Гаджиева набрали 30 очков и вышли на пятое место в турнирной таблице РФПЛ. Петербургский клуб остался на третьей позиции, имея в активе 36 очков. 18 марта «Амкар» сыграет в Томске против «Томи». «Зенит» на следующий день примет в Санкт-Петербурге тульский «Арсенал».
Матч
Голы
Гиголаев 33 (1:0).
Состав
Амкар: Хомич, Идову, Конде, Занев, Гиголаев, Огуде, Гол, Костюков (Хурцидзе, 75), Комолов, Анене, Гасилин (Йовичич, 60, Салугин, 90)
Зенит: Лодыгин, Нету, Кришито, Анюков, Хави Гарсия, Маурисио (Юсупов, 69), Шатов (Мак, 62), Жирков (Иванович, 71), Жулиано, Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Комолов, 23; Занев, 27; Гасилин, 34; Хомич, 60; Гол, 73 - Кришито, 77
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
12 марта 11:30, Звезда, Текстовая трансляция