Геннадий Орлов: Не хотелось бы верить, что Турбин своим судейством отомстил «Зениту»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал работу московского арбитра Евгения Турбина в матче 19-го тура чемпионата России «Амкар» - «Зенит». Напомним, что «Амкар» победил со счетом 1:0.

«Судья Турбин, который был отстранен из-за эпизода с Халком, вдруг появляется на «Зените». Зачем создавать подобные ситуации? Не хотел бы верить, что Турбин сегодняшним судейством отомстил. Смешно так говорить, но ошибки у него были.

Давайте разберемся, что произошло в эпизоде с незасчитанным голом. Говорят, что Нету был во вне игры, но судья же его не зафиксировал. Потом не засчитал гол, и это в какой-то степени подрубило команду. В эпизоде с Шатовым не знаю, был пенальти или нет, там 50 на 50.

Дзюбу явно завалили в штрафной. Считаю, там был пенальти. В моменте с голом, который забивал «Амкар», нужно провести линию офсайда и задать вопросы», - цитирует Орлова официальный «Матч ТВ».

Напомним, «Амкар» обыграл «Зенит» со счетом 1:0 благодаря голу Роланда Гиголаева на 33-й минуте. В первом тайме главный судья встречи Евгений Турбин из Москвы не засчитал два гола сине-бело-голубых. Сначала арбитры не увидели, что мяч после удара Хави Гарсии пересек линию ворот, а потом отменили гол Артема Дзюбы, так как пермяки неправильно разыграли свободный удар.

Подопечные Гаджи Гаджиева набрали 30 очков и вышли на пятое место в турнирной таблице РФПЛ. Петербургский клуб остался на третьей позиции, имея в активе 36 очков. 18 марта «Амкар» сыграет в Томске против «Томи». «Зенит» на следующий день примет в Санкт-Петербурге тульский «Арсенал».