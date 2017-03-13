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Луис Энрике: «Депортиво» наказал нас за ошибки

Источник:  Football EspanaКомментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча 27-го тура чемпионата Испании против «Депортиво». Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

«У нас было мало времени, чтобы подумать (о матче). Это был тот день, когда мы не были достаточно быстры. Кроме того, нам не хватало точности в завершающей стадии.  Обидно, потому что мы ожидали, что матч будет таким. Было важно победить, чтобы подтвердить, что мы на подъеме и показать свою силу.

Мы знали, что нам будет непросто. Но мы хорошо начали матч, извлекли преимущество из тактики соперника, потому что они глубоко садились при обороне, и создавали моменты. Но нам не хватало точности, и мы поплатились за наши ошибки.

У нас нет оправданий этому поражению. Нам остается только принять его и готовиться к следующим матчам, который осталось еще много», - цитирует Энрике Football Espana.

Матч

Депортиво - Барселона - 2:1 (1:0)

Голы

Хоселу 40 (1:0). Суарес Л. 46 (1:1). Бергантиньос 74 (2:1).

Состав

Депортиво: Люкс, Аррибас, Наварро, Альбентоса, Хиль (Чолак, 62), Хуанфран (Лауре, 86), Фэйр, Бергантиньос, Борхес, Гама (Какута, 71), Хоселу

Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Туран (Иньеста, 58), Гомеш (Ракитич, 58), Бускетс, Маскерано, Суарес Д. (Алькасер, 76), Роберто, Месси, Суарес Л.

Предупреждения:

Наварро, 14; Хоселу, 36 - нет

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

12 марта 18:15, Риасор, Онлайн-трансляция

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