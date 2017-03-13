Луис Энрике: «Депортиво» наказал нас за ошибки

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями после матча 27-го тура чемпионата Испании против «Депортиво». Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.

«У нас было мало времени, чтобы подумать (о матче). Это был тот день, когда мы не были достаточно быстры. Кроме того, нам не хватало точности в завершающей стадии. Обидно, потому что мы ожидали, что матч будет таким. Было важно победить, чтобы подтвердить, что мы на подъеме и показать свою силу.

Мы знали, что нам будет непросто. Но мы хорошо начали матч, извлекли преимущество из тактики соперника, потому что они глубоко садились при обороне, и создавали моменты. Но нам не хватало точности, и мы поплатились за наши ошибки.

У нас нет оправданий этому поражению. Нам остается только принять его и готовиться к следующим матчам, который осталось еще много», - цитирует Энрике Football Espana.