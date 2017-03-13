Луис Энрике: «Депортиво» наказал нас за ошибки
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями
после матча 27-го тура чемпионата Испании против «Депортиво». Напомним, что его
команда уступила со счетом 1:2.
«У нас было мало времени, чтобы подумать (о матче). Это был тот
день, когда мы не были достаточно быстры. Кроме того, нам не хватало точности в
завершающей стадии. Обидно, потому что
мы ожидали, что матч будет таким. Было важно победить, чтобы подтвердить, что
мы на подъеме и показать свою силу.
Мы знали, что нам будет непросто. Но мы хорошо начали матч,
извлекли преимущество из тактики соперника, потому что они глубоко садились при
обороне, и создавали моменты. Но нам не хватало точности, и мы поплатились за
наши ошибки.
У нас нет оправданий этому поражению. Нам остается только принять его и готовиться к следующим матчам, который осталось еще много», - цитирует Энрике Football Espana.
Матч
Депортиво - Барселона - 2:1 (1:0)
Голы
Хоселу 40 (1:0). Суарес Л. 46 (1:1). Бергантиньос 74 (2:1).
Состав
Депортиво: Люкс, Аррибас, Наварро, Альбентоса, Хиль (Чолак, 62), Хуанфран (Лауре, 86), Фэйр, Бергантиньос, Борхес, Гама (Какута, 71), Хоселу
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Туран (Иньеста, 58), Гомеш (Ракитич, 58), Бускетс, Маскерано, Суарес Д. (Алькасер, 76), Роберто, Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
Судья:
Фернандес Борбалан (Испания)
Место и дата
12 марта 18:15, Риасор, Онлайн-трансляция