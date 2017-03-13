Зинедин Зидан: В перерыве я ничего не сказал Навасу о голе. В итоге он спас нас
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан
поделился впечатлениями после матча 27-го тура чемпионата Испании против «Бетиса».
Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.
«В перерыве я ничего не сказал Кейлору Навасу. Он
может совершить ошибку, как и любой другой футболист. Это часть игры. В конце
концов, он спас нас (на последних минутах). Я, как и наши игроки, продолжаю
поддерживать Кейлора.
«Реал» может забить в любую минуту. Для нас важно
всегда сохранять хладнокровие. Я оцениваю игру хорошо, поскольку мы взяли три
очка. Я счастлив и поздравляю игроков с победой. Результат справедлив», -
цитирует Зидана AS.
Напомним, что Кейлор Навас забил мяч в собственные ворота, после чего «Реал» в ответ забил два мяча.
Матч
Голы
Навас 24 (0:1 - автогол). Роналду 40 (1:1). Рамос 81 (2:1).
Состав
Реал: Навас, Карвахаль, Марсело, Рамос, Начо, Иско (Асенсио, 78), Родригес (Васкес, 69), Кроос, Модрич, Мората (Бензема, 71), Роналду
Бетис: Адан, Манди (Наварро, 84), Дурмиси, Тошка, Песселья, Брашанац (Алегрия, 86), Себальос, Пардо, Пиччини, Санабрия, Кастро (Петрос, 65)
Предупреждения:
Удаления:
нет - Пиччини, 78
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
12 марта 22:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция