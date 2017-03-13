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Зинедин Зидан: В перерыве я ничего не сказал Навасу о голе. В итоге он спас нас

Источник:  ASКомментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча 27-го тура чемпионата Испании против «Бетиса». Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

«В перерыве я ничего не сказал Кейлору Навасу. Он может совершить ошибку, как и любой другой футболист. Это часть игры. В конце концов, он спас нас (на последних минутах). Я, как и наши игроки, продолжаю поддерживать Кейлора.

«Реал» может забить в любую минуту. Для нас важно всегда сохранять хладнокровие. Я оцениваю игру хорошо, поскольку мы взяли три очка. Я счастлив и поздравляю игроков с победой. Результат справедлив», - цитирует Зидана AS.

Напомним, что Кейлор Навас забил мяч в собственные ворота, после чего «Реал» в ответ забил два мяча.

Матч

Реал - Бетис - 2:1 (1:1)

Голы

Навас 24 (0:1 - автогол). Роналду 40 (1:1). Рамос 81 (2:1).

Состав

Реал: Навас, Карвахаль, Марсело, Рамос, Начо, Иско (Асенсио, 78), Родригес (Васкес, 69), Кроос, Модрич, Мората (Бензема, 71), Роналду

Бетис: Адан, Манди (Наварро, 84), Дурмиси, Тошка, Песселья, Брашанац (Алегрия, 86), Себальос, Пардо, Пиччини, Санабрия, Кастро (Петрос, 65)

Предупреждения:

Марсело, 87 - Пиччини, 30

Удаления:

нет - Пиччини, 78

Судья:

Матеу Лахос (Испания)

Место и дата

12 марта 22:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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