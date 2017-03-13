Зинедин Зидан: В перерыве я ничего не сказал Навасу о голе. В итоге он спас нас

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями после матча 27-го тура чемпионата Испании против «Бетиса». Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

«В перерыве я ничего не сказал Кейлору Навасу. Он может совершить ошибку, как и любой другой футболист. Это часть игры. В конце концов, он спас нас (на последних минутах). Я, как и наши игроки, продолжаю поддерживать Кейлора.

«Реал» может забить в любую минуту. Для нас важно всегда сохранять хладнокровие. Я оцениваю игру хорошо, поскольку мы взяли три очка. Я счастлив и поздравляю игроков с победой. Результат справедлив», - цитирует Зидана AS.

Напомним, что Кейлор Навас забил мяч в собственные ворота, после чего «Реал» в ответ забил два мяча.