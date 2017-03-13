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Паулу Фонсека: «Шахтер» создал огромное количество моментов и заслуженно победил

Источник:  ФК «Шахтер»Комментарии

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился впечатлениями после матча против «Зари» в 21-м туре чемпионата Украины. Напомним, что его команда победила со счетом 2:1.

– Сложный поединок против отличной команды. Думаю, это заслуженная победа. У нас было больше моментов. При счете 1:0 мы могли решить исход встречи немного раньше. Потом «Заря» сравняла счет. Мы прекрасно среагировали на это и забили еще один мяч, хотя могли и больше. В целом была интересная игра с хорошей, качественной командой.

– Не расслабила ли вас ситуация с незасчитанным голом? После этого вы много спорили и сразу пропустили.
– У меня еще не было времени посмотреть тот момент. Также, если не ошибаюсь, был эпизод с Бернардом, где зафиксировали офсайд. Не смотрел видео, так что сейчас никак не могу прокомментировать. Конечно же, это нас не расслабило. После пропущенного мяча наша команда очень хорошо среагировала. Было создано огромное количество моментов, могли забивать еще больше. Мы победили, и сегодня это самое важное. – цитирует Фонсеку официальный сайт «Шахтера».

Матч

Заря - Шахтер - 1:2 (0:1)

Голы

Бернард 26 (0:1). Харатин 60 (1:1). Малышев 88 (1:2).

Предупреждения:

Харатин, 41; Чайковский, 44 - Срна, 22; Кучер, 78; Тайсон, 90

Место и дата

12 марта 20:30, Славутич-Арена, Онлайн-трансляция

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